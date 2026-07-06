Piratski BMW-ovi: Kako se luksuzni automobili prave od preostalih delova u Rusiji

Nemački proizvođač automobila BMW povukao se iz Rusije nekoliko dana posle invazije na Ukrajinu 2022, ali se danas se luksuzni SUV-ovi, sklopljeni bez ovlašćenja BMW-a, prodaju u Rusiji kupcima s dubokim džepom i visokom tolerancijom na rizik. Automobili "u obliku BMW-a" sklopljeni u Rusiji prvi put su se pojavili u martu 2025. Vozila su napravljena od delova koji su ostali kada je nemačka kompanija naglo prekinula svoje višedecenijsko partnerstvo s Avtotorom, fabrikom automobila u eksklavi Kalinjingrad. Ruski mediji navode da je prošle godine u Rusiji prodato 145 "piratskih" BMW-ova sklopljenih u Avtotoru. Vozila su karakteristična pošto imaju datum proizvodnje 2025. godinu, ali su zadržali stil modela iz 2022. BMW je predstavio "fejslifting" dizajna vozila svoje serije X između 2022. i 2024. Portparolka BMW grupe Karolin Bahman (Carolin Bachmann) rekla je za RSE da je Avtotor "počeo da proizvodi ograničene serije BMW automobila 2025, sklapajući vozila od starih, delimično zastarelih kompleta koji su mu ostali na raspolaganju od prekida saradnje 2022. godine". Neovlašćeno sklapanje se nastavilo "na neregularnoj bazi do danas", navela je Bahman u imejlu, dodajući da je BMW "kako bi rešio i ublažio rizike povezane s kupovinom i korišćenjem tih neovlašćenih vozila, obavestio sve uključene strane, uključujući državne vlasti, prodavce i potencijalne kupce, i razjasnio okolnosti".

Tri modela neovlašćenih BMW SUV-ova sklopljenih u Kalinjingradu koštaju između 11,9 i 12,9 miliona rubalja (153.000 i 166.000 dolara) za osnovne verzije. To je za milione rubalja jeftinije od ekvivalentnih BMW-a uvezenih u sankcionisanu zemlju preko shema crnog tržišta, u kojima se automobili kupuju od dilera u drugoj zemlji, zatim šalju u Rusiju i prodaju kao novi. Kristofer Ludvig (Christopher Ludwig), stručnjak za automobilsku industriju iz Velike Britanije, rekao je za RSE putem imejla da će se čak i s preostalim zvaničnim BMW delovima, pogon u Kalinjingradu suočiti sa značajnim preprekama u proizvodnji piratskih vozila. "Nedostatak inženjerskog i procesnog nadzora BMW-a znači da se vozila sklapaju bez direktnog tehničkog doprinosa, što bi u najmanju ruku moglo da izazove potencijalne probleme s kvalitetom", rekao je Ludvig, koji se nalazi na čelu Automotive Logistics i drugih publikacija iz automobilske industrije. "Jedna od ključnih kompleksnosti kod mnogih modernih vozila je upravljanje različitim elektronskim kontrolnim jedinicama i softverom u različitim delovima i u sistemima u celini", rekao je on. "Taj softver će svakako biti direktno odvojen od BMW-a i stoga neće moći da bude ažuriran ili reprogramiran ili zamenjen". Ruski prodavci koji reklamiraju automobile iz Kalinjingrada su ovo odvajanje softvera predstavili kao osobinu, a ne kao grešku, ističući da vozila ne mogu da "blokiraju" programeri BMW-a, koji bi potencijalno mogli daljinski da deaktiviraju automobile sa zvaničnim softverom.

Ruski mediji su tvrdili da se neki jednostavni delovi za nelicencirane BMW-e, poput creva i žica, proizvode u Rusiji i da su poslednjih meseci mehanički delovi nabavljani od neimenovanih dobavljača kako bi se dopunio inventar iz 2022. Ludvig je rekao da BMW ne može da beskonačno prati komponente vozila, što znači da bi delovi mogli da se nabavljaju "preko različitih stranih entiteta i zemalja, bilo preko Centralne Azije, Kine, Bliskog istoka ili drugih zemlja koje su održavale trgovinske veze". Prema Ludvigu, takav komplikovan lanac snabdevanja i proces montaže "verovatno bi bio skuplji i manje efikasan", ali "nije nemoguć". Ekonomista iz Tbilisija Vahtang Parcvanija koji je opširno pisao o izbegavanju sankcija uvedenih Rusiji, slaže se s tom procenom. "Tehnički je moguće da neki delovi ili kompatibilne komponente za BMW nastavljaju da stižu u Rusiju preko kanala sivog tržišta, posrednika ili paralelnog uvoza", naveo je on za RSE u imejlu, dodajući da je "Rusija razvila mnogo takvih ruta od 2022. godine".

Međutim, jedna nedavna tvrdnja – da je Avtotor počeo da sklapa dizel BMW X6 40d, model koji navodno nikada ranije nije pravljen u fabrici u Kalinjingradu – začudila je stručnjake iz auto-industrije. S ograničenim preklapanjem između modela, nabavka svih komponenti za vozilo koje nikada nije napravljeno u Kalinjingradu bio bi ogroman poduhvat. Lanci snabdevanja u automobilskoj industriji generalno uključuju stotine dobavljača koji obezbeđuju desetine hiljada delova potrebnih za svako pojedinačno vozilo. Pa kako je ruska fabrika mogla da napravi vozilo koje ranije nije pravljeno u toj fabrici? Odgovor je: nije. BMW se nije javno reagovao na tu konkretnu tvrdnju, ali onlajn zapisi ukazuju da je lažna. U naširoko citiranom videu iz maja 2026. tvrdi se da se vozila X6 40d prvi put sklapaju u fabrici Avtotor. Međutim, nekoliko komentara ispod videa osporilo je tu tvrdnju, a jedan je uključivao dokaze koji su je opovrgnuli. "Kažete u videu da X6 40d nikada nije sklopljen (u Kalinjingradu), pa kako to da sam kupio novi u avgustu 2016", napisao je jedan gledalac. Komentator je zatim naveo puni identifikacioni broj vozila (VIN). Onlajn alati za proveru VIN-ova pokazuju da je vozilo s dizel motorom zaista sklopljeno u Kalinjingradu u junu 2016.