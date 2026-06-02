Rusija pokrenula smrtonosni napad dronovima i raketama na Kijev i druge gradove Ukrajine

U velikom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev, koji se dogodio tokom noći, poginule su najmanje četiri osobe, a desetine su ranjene, uključujući djecu, rekli su ukrajinski zvaničnici.

Napadi su uslijedili nekoliko dana nakon što je Moskva upozorila na daljnje napade na glavni grad, uključujući i ono što je nazvala ukrajinskim "centrima donošenja odluka", te pozvala strane državljane i diplomate da napuste grad.

Rusija je tokom noći lansirala 73 rakete i 656 dronova, a napadi su zabilježeni na 38 lokacija širom Ukrajine, prvenstveno usmjereni na Kijev, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage 2. juna.

Prema riječima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, u kombinovanom ruskom napadu na Kijev 2. juna ubijene su najmanje četiri osobe, a 58 drugih je ranjeno, uključujući djecu.

'Teror protiv ukrajinskih civila'

Kličko je prijavio štetu na stambenim zgradama, klinici, benzinskoj pumpi, vozilima i drugoj infrastrukturi u nekoliko dijelova glavnog grada, uz brojne požare, urušavanja zgrada i nestanke struje.

"Rusija nastavlja teror nad ukrajinskim civilima", napisao je ukrajinski državni tužilac za ljudska prava Dmitro Lubinets u objavi na platformi X.

"Svijet mora djelovati. Ovi napadi moraju prestati. Svaki dan odgađanja košta života."

Ruske snage napale su i istočnoukrajinski grad Dnjepar, ubivši najmanje petoro ljudi i ranivši najmanje 25 drugih, uključujući djecu, prema navodima lokalnih vlasti.

"Dvadeset i tri osobe su hospitalizovane, uključujući 13-godišnju djevojčicu. Ljekari su njeno stanje opisali kao umjereno. Troje ranjnih je u teškom stanju", napisao je guverner Oleksandr Hanža u objavi na Telegramu 2. juna.

Hanža je takođe podijelio slike koje prikazuju veliku štetu u stambenoj četvrti nakon udara.

U Harkivu, drugom najvećem gradu Ukrajine, u ruskim napadima dronova i balističkih raketa tokom noći 2. juna ranjeno je najmanje šest osoba, uključujući 11-godišnju djevojčicu, te su uzrokovani požari i šteta na kućama, vozilima i drugim zgradama, prema riječima gradonačelnika Ihora Terekhova.

Ruske prijetnje Kijevu

Dan nakon što je Moskva 24. maja napala kijevsku regiju stotinama dronova i onim što su ruski zvaničnici opisali kao novu hipersoničnu raketu, rusko Ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je ministar inostranih poslova Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru s američkim državnim sekretatom Marcom Rubiom upozorio da Moskva planira pokrenuti "sistematske i dosljedne napade" na ukrajinske vojne lokacije u Kijevu i "relevantne centre za donošenje odluka".

Lavrov je takođe savjetovao da se američki državljani i diplomati evakuišu iz Kijeva.

Ukrajinsko Ministarstvo inostranih poslova osudilo je rusko upozorenje kao "besramnu ucjenu" s ciljem zastrašivanja stranih diplomata i međunarodnih organizacija sa sjedištem u Kijevu.

"Rusija želi strah. Paniku. Izolaciju Ukrajine", rekla je Katarina Maternova, ukrajinska ambasadorka pri Evropskoj uniji, u objavi na Facebooku. "To neće uspjeti."

Strani diplomati takođe su se usprotivili upozorenju.

Rusija je opravdala svoje sve veće prijetnje navodeći napad na školski dom u ruski okupiranoj ukrajinskoj regiji Lugansk u maju.

Lokalni zvaničnici rekli su da je u gradu Starobiljsku ubijeno više od 20 ljudi. Ruske vlasti optužile su Ukrajinu za namjerno ciljanje civilne lokacije.

Ukrajinski vojni zvaničnici izjavili su da su njihove snage napale sjedište ruske jedinice dronova i odbacili su optužbe da su ciljani civilni objekti.