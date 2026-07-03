Ko šalje banane u Rusiju, a ko kokain?

Rano jednog jutra krajem prošlog avgusta, teretni brod Cool Emerald lagano je uplovio u luku Sankt Peterburg u Rusiji i zatekao carinike i agente Federalne službe bezbjednosti (FSB) kako čekaju na obali.

Ruske vlasti su navodno od kolega u inostranstvu dobile dojavu o mogućnosti da se droga krije u teretu banana iz Ekvadora. Zaista, rekli su da su pronašli nekoliko hiljada cigli čvrsto upakovanog bijelog praha: oko 1,5 metričkih tona kokaina, navodno su pronašli testerima, čija je ulična vrijednost oko 20 milijardi rubalja (257 miliona dolara).

Za rusku carinu, to je bila rekordna plenidba. Za Cool Carriers, komercijalnog operatera Cool Emeralda sa sjedištem na Kipru, to je bio jedan od nekoliko incidenata posljednjih godina u kojima je jedan od desetina brodova u njihovoj floti navodno korišćen za prevoz droge.

Među njima: U oktobru 2023. godine, britanske vlasti su saopštile da su otkrile 137 kilograma kokaina pričvršćenog za trup Cool Expressa; u proljeće 2024. godine, carina Sankt Peterburga je saopštila da je pronašla 60 kilograma kokaina na istom brodu; Tog avgusta, više od 575 kilograma kokaina je navodno izbačeno sa broda Cool Express kod Danske.

Cool Carriers "nije umiješan u trgovinu drogom i snažno osuđuje upotrebu i distribuciju droge", rekao je predstavnik kompanije u odgovoru putem e-pošte na pitanja Sisteme, istraživačke jedinice Radija Slobodna Evropa. "Nije pod istragom ni u jednoj jurisdikciji i nisu je kontaktirali istražni organi".

Cool Carriers je "najveći svjetski operater hladnjača", poznatih i kao brodovi frižideri, rekao je predstavnik, dodajući da isporučuje kvarljivu robu na destinacije na više kontinenata i da Sankt Peterburg "nije ključna destinacija među našim lučkim dostavama".

Veze sa Putinom

Izvršni direktor i vlasnik kompanije je Mihail Ganjušin, koji živi na Kipru i ranije je bio uključen u pomorsku industriju u Sankt Peterburgu.

Jedan od lučkih agenata kompanije Cool Carriers u Sankt Peterburgu je kompanija pod nazivom Baltic Shipping, koja je osnovana 1999. godine. Prema ruskom registru preduzeća, njeni prvobitni akcionari bili su Ganjušin i Vladimir Borisenko. Ganjušin je napustio Baltic Shipping 2023. godine i sada je u potpunom vlasništvu Borisenka (63), diplomca iste pomorske akademije u Sankt Peterburgu koju je diplomirao Ganjušin (53).

Istraga Sisteme otkrila je da i Ganjušin i Borisenko imaju veze sa saradnicima i saveznicima Putina iz Sankt Peterburga, gdje je dugogodišnji predsjednik prvi put okusio vlast kao zamjenik gradonačelnika i šef gradskog odbora za inostrane ekonomske odnose početkom 1990-ih.

Te veze uključuju vezu između Borisenka i biznismena Olega Rudnova, starog Putinovog prijatelja i saradnika koji je preminuo 2015. godine. Borisenko i Rudnov bili su 2004. među šest osnivača udruženja vlasnika u stambenom kompleksu za nekretnine u blizini Sankt Peterburga, HappyJarvi.

Borisenko i Ganjušin mogu biti povezani sa još jednim dugogodišnjim Putinovim poznanikom, Iljom Klebanovim, preko MGS-Terminala, objekta u luci Sankt Peterburg koji je, prema riječima njegovog direktora iz 2024. godine, obradio većinu banana konzumiranih u Rusiji, kao i mnoge od onih koje su se transportovale u druge zemlje u regionu.

U 2025. godini, Rusija je uvezla oko 1,4 miliona metričkih tona banana, a od toga je oko 1,24 miliona metričkih tona prošlo kroz luku Sankt Peterburg.

Direktor MGS-Terminala, Vladimir Burlev, rekao je u intervjuu za medije iz 2024. godine da je glavni kupac terminala Baltic Shipping kompanija, za koju je rekao da isporučuje dvije trećine banana na tržište, očigledno misleći na rusko tržište.

Krajem 2025. godine, Ganjušin i Borisenko bili su u upravnom odboru MGS-Terminala, koji je djelimično bio u vlasništvu nasljednika Dmitrija Kožarskog, biznismena iz Sankt Peterburga koji je živio u istoj stambenoj zgradi kao i nekoliko Putinovih saradnika. Kožarski, koji je preminuo 2022. godine, bio je Klebanovljev poslovni partner u firmi ribarske industrije i navodno i stari prijatelj. Predstavnik kompanije Cool Carriers rekao je da Ganjušin više nije u upravnom odboru.

Klebanov je vodio pogon odbrambene industrije u Sankt Peterburgu 1990-ih i dobio je pohvale od Putina kada je budući predsjednik bio zamjenik gradonačelnika. Bio je zamjenik premijera kada je Putin stupio na dužnost predsjednika 2000. godine, a Putin ga je imenovao za šefa komisije osnovane za rešavanje katastrofe Kurska nakon što je nuklearna podmornica potonula tog avgusta. Sada 75-godišnjak, Klebanov je napustio vladu 2003. godine i služio je kao predsjednički izaslanik u ruskom Severozapadnom federalnom okrugu, koji obuhvata Sankt Peterburg, do 2011. godine.

Predstavnik kompanije Cool Carriers rekao je da se "MGS Terminal, koji je specijalizovan za istovar i skladištenje rashlađenog tereta, koristi za istovar voćnog tereta za putovanja Cool Carriers-a ka Sankt Peterburgu".

Rekao je da se Ganjušin pridružio upravnom odboru terminala "kao nezavisni neizvršni direktor na neplaćenoj osnovi" kako bi "osigurao besprijekoran... rad", ali je kasnije podnio ostavku i da Ganjušin i Klebanov "nisu upoznati".

Ni Ganjušin niti Kul Kerijers nisu akcionari MGS-Terminala, rekao je predstavnik Kul Kerijersa. MGS-Terminal nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Sistema je takođe pronašla dokaze koji ukazuju na moguće veze sa nekim od saveznika koji su zajedno sa Putinom 1990-ih osnovali Ozero, daču zadrugu van Sankt Peterburga, uključujući braću Andreja i Sergeja Fursenka, kao i Jurija Kovaljčuka, milijardera bankara koji je i dalje jedan od Putinovih najbližih ljudi od povjerenja.

Vjeruje se da je Kovaljčuk glavni vlasnik Banke Rusija, a Andrej Fursenko, dugogodišnji Putinov pomoćnik i bivši ministar prosvjete i nauke, je bivši suvlasnik banke. Sergej Fursenko je bio u upravnom odboru Gasprom njefta, naftnog ogranka državnog gasnog giganta, od 2013. do 2019. godine.

Na pitanje Sisteme da li Cool Carriersa posluje sa Gasprom njeftom ili bilo kojom drugom ruskom državnom kompanijom, predstavnik je rekao: "Apsolutno ne".

Ni Borisenko niti Baltički brodarski prevoz nisu odgovorili na zahtjeve za komentar RSE istraživačke jedinice Sistema. Predstavnik kompanije Cool Carriers rekao je da Borisenko nema nikakve veze sa kompanijom i da, iako su Borisenko i Ganjušin u prošlosti sarađivali na nekoliko projekata vezanih za brodarski posao, sada "nemaju nikakve zajedničke projekte".

Čvorište za trgovinu drogom

Ubrzo nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine, Sankt Peterburg je postao glavno središte za trgovinu drogom, a kolumbijski kartel Kali je 1992. godine počeo da koristi svoju veliku luku na Baltičkom moru kao tranzitnu tačku za pošiljke kokaina u Evropu.

Putin, dugogodišnji bivši oficir KGB-a, preživio je niz optužbi za korupciju i skandala tokom svog mandata od 1991. do 1996. godine kao ključni trgovinski zvaničnik u Sankt Peterburgu. U jednom od njih, snage bezbjednosti pod komandom kolege bivšeg člana KGB-a zaplijenile su više od jedne metričke tone kokaina sakrivenog u konzervama govedine, ali je droga nestala i u Rusiji nije održano suđenje.

Godinama je uvoz banana dominirao Vladimir Kehman, tajkun voća koji je postao poznat kao "Kralj banana", a 2010. godine je negirao umiješanost kada je 120 kilograma kokaina pronađeno na brodu koji je iznajmila njegova kompanija, JFC, u luci Sankt Peterburg. Kompanija JFC je proglasila bankrot 2015. godine.

U intervjuu za nezavisni ruski medij Dožd iz 2011. godine, Kehman je sugerisao da je prevoz droge brodovima koji prevoze banane prilično uobičajen, ali da su posade uglavnom odgovorne, a ne vlasnici brodova ili tereta.

U odgovoru na pitanja Sisteme, predstavnik kompanije Cool Carriers rekao je da kompanija "ne posjeduje niti upravlja nijednim od brodova o kojima su mediji izvještavali u vezi sa švercom droge".

Cool Carriers je komercijalni operater brodova i nema nikakvog učešća u njihovim svakodnevnim operacijama, rekao je. "Operativna kontrola, uključujući zapošljavanje i upravljanje posadom, utovar i istovar, u potpunosti je na vlasnicima trećih strana, odluke u kojima Cool Carriers ne igra nikakvu ulogu".

"Dobro je poznato da južnoamerički karteli aktivno rade na infiltraciji ili dobijanju pristupa komercijalnim brodovima koji se utovaruju u lokalnim lukama koristeći ih kao one koji prenose drogu", rekao je predstavnik.

"Bande traže i pronalaze slabe tačke podmićivanjem, prijetnjama i povređivanjem ljudi uključenih u industriju, premještajući se iz jedne jurisdikcije i luke ukrcavanja u drugu kako bi se minimizirala izloženost bezbjednosti".