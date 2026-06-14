Zašto Rusija koristi zebrastu kamuflažu u Ukrajini?

Ruska vojna vozila oslikavaju se upečatljivim prugama kako bi zbunila sisteme umjetne inteligencije ukrajinskih dronova, tvrde stručnjaci. Ova "kamuflažna" taktika očigledno je pokrenula visokorizičnu igru skrivača na cestama teritorija u Ukrajini pod ruskom kontrolom. Fotografije ruskih vojnih vozila prefarbanih zebrastom kamuflažom pojavile su se posljednjih dana, u trenutku kada je Ukrajina pojačala napade dronovima srednjeg dometa s ciljem gađanja ruske logističke opreme i do 200 kilometara od linija fronta. U kontinuiranim napadima srednjeg dometa, koji su uključivali uništavanje kamiona na cestama koje koriste i civilna i vojna vozila Ukrajina koristi kamikaza dronove, uključujući američki Hornet.

Stručnjak za autonomne sisteme na Vojnoj akademiji Belgije Geert De Cubber kaže da se vojni AI sistemi treniraju na slikama očiglednih meta prije nego što se uvedu u borbu. "Algoritmu se daje ogroman broj označenih slika i on sam uči kako da poveže karakteristike poput boja, uzoraka, tekstura i gradijenata na slici s odgovarajućim oznakama", pojašnjava za Radio Slobodna Evropa. U kontekstu Ukrajine, vizuelni signali poput tamnozelene šeme boja i simbola "Z", koji se povezuje s ruskom invazijom na Ukrajinu, predstavljali bi očigledne ulazne podatke za algoritme vizuelne identifikacije. Zebrasti uzorci koji su se posljednjih dana pojavili na kamionima mogli bi zbuniti neke optičke sisteme za detekciju, objašnjava De Cubber. "Ako ti upečatljivi uzorci nisu u bazi podataka [drona], oni bi svakako uticali na izvedbu detektora", kaže on. U vojnim primjenama, dodaje ovaj stručnjak za robotiku, AI sistemi za odabir ciljeva moraju ostati strogo ograničeni. "Ako trenirate algoritam na vojnim autobusima, ne biste željeli da on generalizuje pristuo i na školske autobuse."

Stručnjak za aeronautiku i umjetnu inteligenciju na Univerzitetu Teksasa u Austinu Todd E. Humphreys slaže se da bi ova taktika farbanja mogla biti mnogo više učinkovitija nego što mnogi misle. "Ova boja gura vozila ‘izvan distribucije’, za AI klasifikator ona više ne izgledaju kao slike na kojima je treniran“, pojašnjava za RSE. Međutim, svaki konkretan način farbanja imao bi kratak vijek trajanja, dodaje Humphreys. "Čovjek može lako uočiti prerušavanje, ali bi AI klasifikator morao biti ponovo treniran na hiljadama slika vozila s zebrastom bojom, nakon čega bi se šema farbanja mogla promijeniti i ciklus počinje iznova."

Ta evolucija uzoraka možda je već u toku. Nedavne slike prikazuju ruski kamion sa kružnim crno-bijelim šemama farbanja, koje se razlikuju od ranijih „zebra“ pruga viđenih na društvenim mrežama. Portparol inicijative Brave1, ukrajinskog programa koji stoji iza mnogih inovacija na bojnom polju u Ukrajini, kaže za RSE da ruske snage "kontinuirano testiraju nove kamuflaže, a mi se kontinuirano prilagođavamo kako bismo osigurali efikasnost borbenih operacija", dodajući da "nema komentara o detaljima". Neki stručnjaci su sugerisali da dron Hornet, koji koristi Ukrajina, može biti sposoban da identifikuje i gađa ciljeve potpuno autonomno. Međutim, portparol Brave1 navodi da napade dronovima "uvijek odobri čovjek", dodajući da "AI može pomoći u određenim dijelovima procesa, ali čovjek je uvijek čvrsto u kontroli".

Dronovi za napad Hornet američke proizvodnje koriste se u Ukrajini već nekoliko mjeseci i navodno koštaju oko 6.000 dolara po jedinici. Prema navodima, ti dronovi od polistirena nude "izaberi i zaboravi" sekvencu napada u kojoj operater odabere određeni objekat koji je možda prethodno označio AI sistem nakon čega dron samostalno juri i udara cilj. Takva sposobnost mogla bi omogućiti ljudskom operateru da istovremeno nadzire više dronova dok oni traže mete. Ruska vojska je ranije tokom rata u Ukrajini primjenjivala tehnike prikrivanja obrazaca. Slike vrijednih ruskih aviona na čija su krila postavljene automobilske gume, koje su se pojavile 2023. godine, u to su vrijeme zbunile posmatrače. Sljedeće godine, Schuyler Moore, tadašnja glavna tehnološka direktorica američke Centralne komande, tokom rasprave o AI sistemima za ciljanje, istakla je ovaj primjer kao „klasičan neklasifikovani primjer“ prikrivanja. "Tražite avion, a onda, ako stavite gume na krila, odjednom mnogi modeli kompjuterskog vida imaju poteškoće da prepoznaju da je to avion", rekla je ona.