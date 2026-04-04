10.000 dronova godišnje: Radio Slobodna Evropa u prvoj nemačko-ukrajinskoj fabrici

U Bavarskoj je pokrenuto prvo zajedničko nemačko-ukrajinsko postrojenje koje počinje sa proizvodnjom ukrajinskih dronova van Ukrajine. Radio Slobodna Evropa je posetio pogon u kojem se sklapaju dronovi Linza. To je prva od nekoliko novih zajedničkih inicijativa koje Ukrajina pokreće za vojnu proizvodnju u Evropi. Postrojenje u blizini Minhena zapošljava nekoliko desetina Ukrajinaca, od kojih su mnogi izbeglice. SOURCE: RFE/RL (Serhiy Stetsenko, Mike Eckel),