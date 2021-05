Rusi najavljuju da će promjene ruta aviona iz Evrope dovesti do kašnjenja

Ruska državna agencija za vazdušni saobraćaj Rosaviatsija je poručila da promjene ruta aviona na letovima iz Evrope u Rusiju mogu rezultirati dužim čekanjima na odobrenja za slijetanje, zbog mnogo zahtjeva koje su aviokompanije uputile ruskim vlastima, nastojeći izbjeći bjeloruski zračni prostor.

Rosaviatsija u petak (28. maja) objavila kako je obavijestila aviokompanije da očekuju kašnjenja, a nakon što je Rusija uskratila pristup ruskom vazdušnom prostoru za avione dva evropska prevoznika koji su izmijenili planove leta na putu za Moskvu.

Čelnici EU zatražili su od evropskih prevoznika da izbjegavaju bjeloruski zračni prostor nakon što su bjeloruske vlasti prisilile avion Rajanera da preusmjeri put i sleti u Minsku. Bjeloruski novinar disident uhapšen je po dolasku aviona u Minsk, što je izazvalo međunarodno negodovanje.

Zabrane koje su uslijedile iz evropskog vazdušnog prostora prisilile su bjeloruskog vodećeg avio prevoznika Belavia da otpusti neke radike i otkaže letove za najmanje sedam evropskih zemalja i Kalinjingrad.

Govoreći 28. maja u Lisabonu, gdje ministri spoljnih poslova Evropske unije (EU) raspravljaju o mogućim ekonomskim sankcijama protiv Bjelorusije kao odgovor na preusmjeravanje aviona Rajanera, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Žozef Borelj upozorio je da postoji rizik od eskalacije krize nakon što je Moskva zabranila pristup za letove Air Francea i Austrian Airlinesa.

"Bio je to veliki poremećaj u avio saobraćaju , ali još uvijek ne znamo da li su to samo pojedinačni slučajevi ili je to generalni potez ruskih vlasti," rekao je Borrelj novinarima.

U međuvremenu, Kremlj je rekao da je otkazivanje pristupa avionima te dvije evropske kompanije bilo iz "tehničkih razloga", dodajući da su mjere poduzete kako bi se obezbijedila sigurnost vazduhoplovstva.

"Vazduhoplovne vlasti naporno rade ovih dana. Zaista, situacija je neobična. Naravno, više bismo voljeli da se takve situacije nisu pojavile", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

Portparol ruskog Ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova obratila se oštrijim tonom, optužujući zapadne zemlje u objavi na Facebooku da su "potpuno neodgovorne" i da ugrožavaju putnike zabranom letova iznad Bjelorusije.

Air France je objavio da je otkazao dva leta iz Pariza za Moskvu ove sedmice nakon što je Rusija odbila plan leta koji bi zaobišao bjeloruski vazdušni prostor.

Austrian Airlines saopštio je 27. maja da je otkazao let Beč-Moskva nakon što Rusija nije odobrila novi plan leta koji je takođe zaobilazio bjeloruski vazdušni prostor.

Novinska agencija TASS izvijestila je da je let Austrian Airlinesa 28. maja dobio odobrenje za let do Moskve uz izbjegavanje zračnog prostora Bjelorusije, dok su drugi dobili liniju dan ranije.