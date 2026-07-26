Dvoje planinara iz BiH poginulo na planini Elbrus, za troje se traga

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije objavilo je u nedjelju da su na planini Elbrus pronađena tijela dvoje planinara iz Bosne i Hercegovine, dok se traga za još troje članova grupe.

Dvoje planinara je spašeno.

Grupu od sedmoro bh. planinara pogodila je snježna oluja tokom uspona na Elbrus dan ranije.

Jedan član grupe uspio je da se samostalno spusti i pozove pomoć, dok su drugoga pronašli i evakuisali pripadnici spasilačkih službi.

Obje osobe su predate doktorima, izvijestilo je rusko ministarstvo.

Spasioci su uspjeli da pronađu tijela dvoje stradalih na sedlu Elbrusa, na nadmorskoj visini od oko 5.350 metara.

Tijela trenutno ne mogu izvući zbog snažnog vjetra, slabe vidljivosti i opasnih vremenskih uslova.

Traga se za još troje planinara.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije objavilo je i video-snimak s Elbrusa koji pokazuje teške uslove u kojima se odvija spasilačka akcija.

Planina Elbrus nalazi se na masivu Kavkaza i njegov zapadni vrh visok je 5.642 metra i smatra se najvišim vrhom Evrope.