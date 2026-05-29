Rumunija optužuje Rusiju za 'ozbiljnu eskalaciju' nakon što je dron pogodio stambenu zgradu

Rumunija je u petak optužila Rusiju za "ozbiljnu i neodgovornu eskalaciju" nakon što je dron udario u višespratnicu na rumunskoj teritoriji blizu granice s Ukrajinom.

Dron je ušao u rumunski vazdušni prostor tokom noćnih napada na Ukrajinu i srušio se na stambenu zgradu u Galacu, gradu na Dunavu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rumunije. Prema Ministarstvu, pad je izazvao požar, što je izazvalo hitnu intervenciju u kojoj je učestvovalo više bezbednosnih i spasilačkih službi.

Prema rečima rumunskih zvaničnika, zgrada je evakuisana, a najmanje dve osobe su zadobile lakše povrede.

"Ovaj incident predstavlja ozbiljnu i neodgovornu eskalaciju sa strane Ruske Federacije", navela je rumunska ministarka spoljnih poslova Coju Oana (Toiu) na X.

Rusija zasad nije komentarisala incident.

Ona je dodala da je Bukurešt obavestio članice EU, saveznike u NATO-a i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea (Rutte) i "zatražio mere za ubrzanje prenosa kapaciteta protiv dronova u Rumuniju".

"Ruska Federacija snosi direktnu odgovornost za ove teške i neodgovorne akcije", rekla je Oana.

Američki kongresmen Džo Vilson (Joe Wilsob) rekao je da je Rusija "ratoborno i ničim izazvano", napala Rumuniju, navodeći da su "porodice koje spavaju u svojim domovima meta" i da je "odvraćanje jedini način da se zaustave perverzni postupci Rusije".

NATO je osudio, kako je naveo, "bezobzirnost Rusije", navela je portparolka alijanse Alison Hart (Allison) na X.

Ona je navela da je generalni sekretar NATO-a u kontaktu s rumunskim vlastima, dodajući da će "NATO nastaviti da jača našu odbranu od svih pretnji, uključujući od dronova".

Rumunija, članica NATO-a i EU koja deli granicu od 650 kilometara s Ukrajinom, zabeležila je 28 upada ruskih dronova u svoj vazdušni prostor otkako je Moskva počela da napada ukrajinske luke duž reke Dunav tokom invazije koja je pokrenuta u februaru 2022. godine.

"Ruski agresivni rat je prešao još jednu granicu", napisala je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) na X.

"Upad ruskog drona pogodio je gusto naseljeno područje u Rumuniji, povredivši civile. Na teritoriji EU", rekla je.

"Nastavićemo da povećavamo pritisak na Rusiju. Pripremamo 21. paket sankcija", dodala je šefica Evropske komisije.

Izvor: Reuters