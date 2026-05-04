Rubio putuje u Rim i Vatikan dok rat u Iranu opterećuje odnose SAD s Evropom

Američki državni sekretar Marco Rubio trebalo bi da posjeti Rim i Vatikan od 6. do 8. maja, u onome što zvaničnici opisuju kao nastojanje da se poprave napeti odnosi sa ključnim evropskim partnerima, dok rat u Iranu produbljuje podjele s obje strane Atlantika.

Prema saopštenju State Departmenta, posjeta ima za cilj da "unaprijedi bilateralne odnose".

Rubio će se sastati s čelnicima Svete stolice kako bi razgovarali o situaciji na Bliskom istoku i zajedničkim interesima na zapadnoj hemisferi.

"Sastanci s italijanskim zvaničnicima biće usmjereni na zajedničke bezbjednosne interese i strateško usklađivanje", rekao je portparol Tommy Pigott 4. maja.

Bivši visoki zvaničnik State Departmenta, koji je za Radio Slobodna Evropa govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da tajming posjete ukazuje na njenu važnost.

"Posjeta sekretara Rubija predstavlja važan diplomatski korak", rekao je bivši zvaničnik, dodajući da činjenica da se putovanje odvija upravo sada pokazuje koliko administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa "cijeni odnose s Italijom i Svetom stolicom".

Posjeta dolazi u trenutku rastućih tenzija između Vašingtona i njegovih evropskih saveznika, kako zbog sukoba u Iranu, tako i zbog širih političkih nesuglasica, uključujući trgovinu i vojne obaveze.

Rat u Iranu stavlja na probu saveze i lične odnose

Analitičari navode da je putovanje Rubija podjednako usmjereno na saniranje štete koliko i na diplomatiju.

"Rat u Iranu stavlja ogroman pritisak na odnose predsjednika Trumpa s evropskim saveznicima", rekao je za Radio Slobodna Evropa Charles Kupchan, viši saradnik Savjeta za spoljne odnose. "Rubio šalje vatrogasce kako bi pokušao da ugasi požar i ograniči štetu."

Trump je nedavno ušao u sukob s italijanskom premijerkom Giorgijom Meloni – nekada smatranom bliskom saveznicom – kao i s papom Lavom, prvim papom rođenim u Sjedinjenim Državama, koji se nametnuo kao glasan kritičar američko-izraelskog ratnog djelovanja protiv Irana.

"Trump je dodatno podigao uloge ulazeći u otvoreni sukob s papom, čime je sebi nanio političku štetu kod ključnog dijela biračke baze u zemlji", dodao je Kupchan.

Trump je u aprilu javno kritikovao poglavara Katoličke crkve, nazvavši ga "užasnim", u izjavama koje su privukle veliku pažnju. Papa je, s druge strane, nastavio da osuđuje rat i šire politike Sjedinjenih Država, uključujući i imigraciju. Italija je, međutim, nastojala da zauzme opreznu poziciju u sukobu na Bliskom istoku.

Ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekao je 2. maja, nakon razgovora sa svojim iranskim kolegom, da Rim nastoji da spriječi dalju eskalaciju i ponovo pokrene pregovore, uz upozorenje da bi svaki iranski program razvoja nuklearnog oružja predstavljao "crvenu liniju".

Italija je takođe ukazala na šire posljedice sukoba, uključujući rizike za bezbjednost hrane i stabilnost Afrike, povezane s poremećajima u ključnom plovnom putu Hormuškog moreuza.

Istovremeno, odnosi Rima s Vašingtonom našli su se pod pritiskom. Italija je u martu odbila da dozvoli američkim avionima, koji su prevozili oružje za rat, da koriste vazduhoplovnu bazu na Siciliji, što je izazvalo kritike administracije Donalda Trumpa.

Povlačenje trupa dodatno pojačava pritisak

Rubijeva posjeta dolazi nakon saopštenja Pentagona da će 5.000 američkih vojnika biti povučeno iz Njemačke, najvećeg američkog vojnog uporišta u Evropi. Trump je takođe zaprijetio sličnim potezima koji bi mogli obuhvatiti Italiju i Španiju.

Italija trenutno ugošćuje oko 13.000 američkih vojnika raspoređenih na više baza, što je čini ključnim strateškim partnerom.

Smanjenje broja trupa, zajedno s trgovinskim tenzijama i javnim nesuglasicama oko Irana, pojačalo je zabrinutost u vezi s budućnošću bezbjednosne saradnje između SAD i Evrope. Italijanski ministar odbrane Guido Crosetto odbacio je tvrdnje da Rim nije pružio podršku Vašingtonu, posebno u oblasti pomorske bezbjednosti, navodeći da ne razumije razloge američkih prijetnji smanjenjem vojnog prisustva.

Uprkos tenzijama, američki zvaničnici ističu da će Rubijeva misija biti usmjerena na pronalaženje tačaka saglasnosti.

"Sukob u Iranu iznio je razlike u prvi plan", rekao je bivši zvaničnik State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. "Sekretar Rubio će, bez sumnje, nastojati da ukaže na oblasti u kojima postoji zajednički interes… i da ponovo potvrdi bliske odnose s Rimom i Svetom stolicom."

Hoće li ti napori uroditi plodom moglo bi da oblikuje ne samo odnose SAD sa Rimom i Svetom stolicom, već i širi zapadni odgovor na jedan od najnestabilnijih sukoba posljednjih godina.