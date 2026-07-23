Bez napretka, malo optimizma na sastanku Rubija i Lavrova o ratu u Ukrajini

Vodeće američke i ruske diplomate sastale su se u novom pokušaju pronalaska načina za okončanje više od četiri godine dugog rata Moskve protiv Ukrajine, ali su obje strane poručile da nije bilo novih pomaka niti razloga za optimizam.

Sastanak 23. jula između američkog državnog sekretara Marca Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova održan je u trenutku kada su zamrznuti američki napori za posredovanje u postizanju mirovnog sporazuma, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa fokus preusmjerava na rat s Iranom, a Kremlj ne pokazuje znakove odustajanja od maksimalističkih zahtjeva u ratu.

Nakon sastanka, koji je trajao svega 35 minuta, Rubio je rekao da su razgovori bili "dobri" i "otvoreni", ali je rekao da će biti potrebni novi prijedlozi nakon što prethodne mirovne ideje nisu uspjele. Odbio je iznijeti detalje.

"Sjedinjene Države su spremne igrati konstruktivnu ulogu u okončanju besmislenog rata", rekao je Rubio odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa.

Na pitanje da li je sastanak donio bilo kakav pomak, Rubio je odbacio očekivanja brzog napretka.

"Mislite da smo riješili rat u Ukrajini tokom 30 minuta ovdje u Aziji? To ne funkcioniše tako", rekao je.

Na kasnije pitanje Radija Slobodna Evropa kada će Rusija zaustaviti rat, Lavrov je, čini se, ili ignorisao pitanje ili ga nije čuo.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je Lavrov izrazio nezadovoljstvo Moskve zbog američkih isporuka oružja Ukrajini te optužio evropske saveznike Kijeva za "destabilizirajuću politiku" čiji je cilj "strateški poraz" Rusije.

Lavrov je također pokrenuo pitanje sastanka predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Anchorageu na Aljasci, navelo je ministarstvo.

Kremlj insistira da su Trump i Putin u Anchorageu postigli ključni dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Rubio i drugi američki zvaničnici to su više puta negirali.

"Morat ćemo pronaći nove prijedloge i nove ideje", rekao je Rubio novinarima. "Taj prijedlog tada sigurno nije bio prihvatljiv Ukrajini, a mislim da nije prihvatljiv ni sada. Zapravo, vjerovatno je sada još manje prihvatljiv."

Svaki eventualni mirovni sporazum vjerovatno će zahtijevati "nove ideje i neke nove koncepte", rekao je Rubio. Washington je spreman dati svoje prijedloge, rekao je, "ako se za to ukaže prilika i ako uslovi budu odgovarajući."

Govoreći o sastanku Lavrova i Rubija, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da Moskva nije pretjerano optimistična.

Ukrajinske snage su na ratištu zaustavile napredovanje ruskih trupa, koje se kreću naprijed veoma sporim tempom uz ogromne gubitke. Ukrajinska kampanja dalekometnim dronovima ozbiljno je pogodila ruske rafinerije benzina, dok Rusija nastavlja razarati ukrajinske gradove balističkim projektilima i dronovima.

Između ostalog, Rusija i dalje insistira na punoj kontroli okupiranih dijelova istočne Ukrajine, dok Kijev odbacuje teritorijalne ustupke.

Rubio je rekao da Rusija gubi "više od 5.000 do 6.000 vojnika sedmično" te dodao da je i Ukrajina platila "ogromnu cijenu", navodeći pogibije civila i pojačane napade na Kijev.

Rubio je rekao da i Rusija i Ukrajina imaju snažne razloge da okončaju rat, ali da je glavna prepreka pronalaženje uslova prihvatljivih za obje strane.

"To je bio izazov: okončanje rata koje obje strane mogu prihvatiti", rekao je.

Prethodni prijedlozi više nisu održivi

Washington je od početka invazije u februaru 2022. bio najveći pojedinačni dobavljač oružja i vojne opreme Ukrajini.

Tok isporuka oružja usporio je otkako se Trump vratio u Bijelu kuću u januaru 2025. godine, iako se isporuke i dalje odvijaju preko evropskih saveznika što izaziva nezadovoljstvo Moskve.

Odgovarajući na pitanje da li je Lavrov tražio od Washingtona da obustavi isporuke oružja Ukrajini, Rubio je rekao da nije bilo promjene američke politike te da Sjedinjene Države nastavljaju prodavati oružje putem NATO mehanizama, istovremeno vodeći diplomatske napore.

"Želimo da se rat završi", rekao je Rubio. "Spremni smo odigrati svaku pozitivnu ulogu koju možemo kako bismo okončali rat."

Upozorio je da će za postizanje dogovora biti potrebni opsežni pregovori, a ne jedan sastanak.

"To se neće dogoditi na konferenciji za medije. To se neće dogoditi na jednom sastanku ovdje na Filipinima", rekao je.

Rubio je rekao da je Trump i dalje usmjeren na okončanje sukoba kako bi "ljudi prestali umirati", kako bi se Ukrajina mogla obnoviti i kako mladi ruski vojnici više ne bi ginuli.

"On misli da je to glup rat. Misli da je to besmislen rat", rekao je Rubio.

Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi se Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski mogli uskoro sastati, Rubio je rekao da su američki zvaničnici i dalje u čestom kontaktu s Kijevom te da su se s ukrajinskim predstavnicima sastajali češće nego s ruskim zvaničnicima.

Rubio je također rekao da tokom odvojenih razgovora s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yijem nije razgovarao o ruskom ratu protiv Ukrajine jer su dvije strane imale "mnogo drugih stvari o kojima su trebale razgovarati".