Reditelj Stevan Filipović pretučen u centru Beograda

Profesor na Fakultetu dramskih umetnosti i reditelj Stevan Filipović pretučen je u centru Beograda 5. avgusta uveče.

On je u videu na Instagramu rekao da ga je napala "grupa pristalica, članova, plaćenika vladajuće partije" koje je fotografisao dok su demolirali zaštićenu zgradu na uglu Makedonske i Nušićeve ulice.

"Kriminalcima u službi režima više nije problem da pred 15 svedoka i nekoliko nadzornih kamera prebiju čoveka rukama, nogama i metalnom stolicom", naveo je Filipović.

Ispričao je da mu je naipre jedan od njih oteo mobilni telefon, a da je onda došlo još njih petorica, da su ga oborili na zemlju, šutirali, udarali metalnom stolicom.

Filipović je rekao da ima ima kopču na nozi, hematom na kuku, potres mozga i da je gubio svest tokom napada.

"I mislim da to što se meni desilo nije ništa u odnosu na stvari koje se dešavaju ovde već 35 godina, 14 godina u kontinuitetu", poručio je.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu povodom napada na Filipovića, rečeno je u tom Tužilaštvu za Nova.rs.

RSE se obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Srbije sa upitom da li su napadači identifikovani i uhapšeni.

Opozicija traži hitno prcesuiranje napadača

Stranka slobodne i pravde (SSP) ocenila je da napad na Filipovića predstavlja još jednu potvrdu da je "nasilje u Srbiji izmaklo kontroli i da ulazimo u veoma opasan period kao društvo."

"Profesor Filipović je godinama poznat kao borac za ljudska prava i prava LGBT+ zajednice. Nadležni su dužni da hitno utvrde motive napada i odgovore na pitanje da li je napadnut zbog svojih stavova, javnog delovanja ili zalaganja za ravnopravnost", navedeno je.

U saopštenju se navodi i da politika vladajuće Srpske napredne stranke deceniju i po "proizvodi atmosferu u kojoj pojedinci misle da imaju pravo da presuđuju na ulici svakome ko misli drugačije."

Demokratska stranka (DS) je ocenila da je napad na Filipovića očekivana posledica političkog sistema koji godinama gradi režim Aleksandra Vučića.

"U kojem se neistomišljenici svakodnevno proglašavaju neprijateljima, umetnici, profesori, novinari i studenti pretvaraju u legitimne mete, a nasilje postaje poželjan i nekažnjen oblik političkog obračuna" navodi se.

Zeleno-levi front (ZLF) izrazio je solidarnost sa Filipovićem.

"Ako neko može biti brutalno pretučen zato što je kamerom zabeležio moguće protivpravno ponašanje, onda se svakom građaninu šalje upozorenje da ćuti, okrene glavu i ne reaguje kada vidi nasilje ili uništavanje javnog dobra", naveo je ZLF.

I Pokret slobodnih građana (PSG) najoštrije je osudio napad na Filipovića.

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) nije se oglašavala nakon napada na Filipovića.