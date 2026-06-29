U viralnoj objavi, ruski veteran upozorava Putina na pobunu, a zatim se povlači

Bilo je to nekoliko zauzetih dana za nekada nepoznatog ruskog blogera i veterana moskovskog rata u Ukrajini, Aleksandra Lunina.

ON je 25. juna objavio video na Instagramu u kojem je opisao ono što je nazvao raširenim mučenjem vojnika u ratnoj zoni od strane njihovih oficira te zatražio sastanak uživo s predsjednikom Vladimirom Putinom i upozorio da će, ako se to uskoro ne dogodi, "vojska okrenuti oružje protiv Kremlja".

Rekao je da je samo glasnik koji prenosi stav neimenovanih vojnih i sigurnosnih dužnosnika koji su se s njim sastali dan ranije, iako nije pružio nikakve dokaze za tu tvrdnju. Objava je brzo dobila milione pregleda i stotine hiljada lajkova.

Dan kasnije, promijenio je ton.

U videu objavljenom rano 26. juna, u kojem je gotovo svaka druga riječ gruba psovka i u kojem u jednom trenutku pljuje kako bi naglasio svoje podrugljive primjedbe, Lunin je tvrdio da su njegove izjave iskrivljene.

Očito u suprotnosti sa svojim prethodnim izjavama, tvrdio je da nije prijetio vojnom pobunom, rekavši da ako oficiri ili vojnici žele organizovati pobunu, učiniće to tiho i neće doći njemu i tražiti od njega da daje upozorenja.

Takođe se čini da je povukao svoj zahtjev za sastanak s Putinom uživo, ali je rekao da će pokušati osvijestiti ruskog lidera o navodnom zlostavljanju vojnika koji se opiru "samoubilačkim" naredbama ili odbijaju platiti mito svojim nadređenima kako bi izbjegli oslazak u borbe.

Znaci umora

Do ovog događaja došlo je usred rastućih znakova umora među Rusima zbog rata, za koji zapadne obavještajne agencije procjenjuju da je osnio živote više od pola miliona ruskih vojnika.

U petoj godini invazije za koju je Putin očekivao da će Ukrajinu baciti na koljena u roku od nekoliko sedmica, sve je veća javna rasprava u vrhu suparničkih tabora o tome treba li zaustaviti borbe ili eskalirati. Napetosti oko rata pogoršavaju produbljivanje ekonomskih problema, a nedavne ankete pokazale su pad Putinovog rejtinga.

Objave su stigle gotovo tačno tri godine nakon što je osnivač plaćeničke grupe Wagner Jevgenij Prigožin poveo neuspjelu pobunu u kojoj su ruske trupe marširale prema Moskvi, što se smatralo najvećim izazovom Putinu u posljednjih četvrt vijeka na vlasti. Dva mjeseca nakon što je naglo prekinuo napredovanje, Prigožin je poginuo u eksploziji aviona, što se generalno smatra atentatom.

Zlostavljanje običnih vojnika i nepoštovanje njihovih života od strane zapovjednika i visokih dužnosnika koji ih šalju u krvave ofenzive "kao mljevenje mesa" u regiji Donbas na istoku Ukrajine bili su u centru pritužbi koje je iznio Prigožin, koji je naglasio da izaziva visoke vojne dužnosnike poput tadašnjeg ministra odbrane Sergeja Šojgua, a ne samog Putina.

'Samoubilačka naređenja'

U videu objavljenom na društvenim mrežama 25. juna, Lunin je ustvrdio da "desetine, stotine, hiljade naših vojnika trunu [u jamama], bačeni tamo od strane vlastitih zapovjednika. Samo sjede, trunu, muče ih i zlostavlja ono što njihovi vlastiti redovi nazivaju Gestapom. Zašto? Zato što odbijaju slijediti idiotske, samoubilačke naredbe. Zato što odbijaju predati vlastiti novac. I na kraju su uništeni, navedeni kao nestali u akciji".

U objavi od 26. juna rekao je da je primio "hiljade poruka, s video potvrdom" zlostavljanja.

Nije pružio nikakve dokaze, ali bilo je prethodnih izvještaja i navoda o vojnicima koji su kažnjavani i zlostavljani, ponekad držani u podrumima, jamama ili strogim zatvorima, zbog odbijanja da se bore na prvoj liniji fronta. Takođe je bilo izvještaja o oficirima koji su tražili novac od vojnika, u nekim slučajevima u zamjenu za odlazak u opasne ofanzive ili da im se dodijele relativno sigurne uloge.

Na pitanje o Luninovim izjavama na redovnom telefonskom pozivu s novinarima, Putinov glasnogovornik, Dmitrij Peskov, rekao je da je Kremlj svjestan "da takav poziv postoji", ali nije želio komentarisati prije nego što ga vidi. Peskov je rekao da zvuči kao da je formulisan na "čudan" način i nije jasno dao do znanja je li Kremlj svjestan objave od 26. juna.

Nije prvi put da neki Rus na društvenim mrežama iznosi ono što se čini kao prijetnje ili kritika Putina, a zatim pokušava pojasniti da su mu samo pokušavali pomoći da dobije tačne informacije, sugerišući da ga oni oko njega obmanjuju.

Lunin, koji živi u Voronježskoj regiji na zapadu Rusije, nije bio dostupan za komentar.

Prema ruskom portalu Agentstvo, pridružio se ruskom dobrovoljačkom bataljonu u rusko okupiranom dijelu južne Ukrajine 2023. godine, kao snajperista, a zatim kao zapovjednik, a prezime mu je do te godine bilo Pustovalov. Za Agentstvo je rekao da se nije borio otkako je "izbačen" s fronta 2025. godine.

Agentstvo ga je takođe citiralo kako kaže da su mu 24. juna u crnom SUV-u došle tri osobe - jedna iz Ministarstva unutrašnjih poslova i jedna, ili možda dvije, iz Ministarstva odbrane. Takođe je rekao da se 25. juna sastao s dužnosnikom regionalne uprave Voronježa, izvijestila je agencija.

Saradnja na tekstu: Ruski servis RSE