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Javni servis Srbije i bivši fudbaler Bogdanović se izvinili zbog rasističkih komentara

Bogdanović u dresu Atletico Madrid u utakmici protiv brazilskog PAOK Salonika, novembar 1997.
Bogdanović u dresu Atletico Madrid u utakmici protiv brazilskog PAOK Salonika, novembar 1997.

Bivši srpski fudbaler Rade Bogdanović, koji sada radi kao sportski komentator na javnom servisu Srbije (RTS), izvinio se zbog rasističkih komentara tokom prenosa utakmice između Belgije i Irana na Svetskog prvenstva u nedelju, 21. juna.

Bivši napadač, koji je igrao za Atletiko Madrid i osvojio Kup Nemačke sa Verderom iz Bremena, naišao je na oštre kritike lokalnih i međunarodnih medija zbog dovođenja u pitanje fokusa i izdržljivosti crnih igrača nakon što je utakmica u Grupi G završena nerešeno bez golova.

Pedesetšestogodišnjak, koji je tri puta nastupio za reprezentaciju Jugoslavije 1997. godine, doveo je u pitanje fokus i izdržljivost crnih igrača.

Komentari su izazvali osude na društvenim mrežama.

"Iskreno se izvinjavam zbog moje izjave u vezi sa crnim fudbalerima", rekao je Bogdanović u izjavi za Reuters.

RTS je takođe uputio zvanično izvinjenje svojim gledaocima.

"Želeli bismo da obavestimo javnost da gospodin Rade Bogdanović nije zaposlen u našoj kompaniji, već je angažovan kao stručni komentator tokom trajanja turnira", navodi se u saopštenju Upravnog odbora RTS-a.

"Želeli bismo da iskoristimo ovu priliku da se, kao emiter, izvinimo zbog izjave date u našem programu u vezi sa pripadnicima određene rase".

U ponedeljak, 22. juna Bogdanović se vratio u studio RTS-a da komentariše utakmicu u kojoj je Argentina pobedila Austriju u Grupi J sa 2:0.

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