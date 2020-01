Puhovski: Pobijedio Milanović, a ne SDP

Sa političkim analitičarom Žarkom Puhovskim razgovarali smo o „tajni“ izbornog uspjeha Zorana Milanovića, mogućnostima i očekivanja od njegovog predsjedničkog mandata i političkom životu u Hrvatskoj do parlamentarnih izbora u jesen.

RSE: Najavljivalo se najneizvjesnije predsjedničke izbore u hrvatskoj povijesti, a kad tamo - Zoran Milanović je glatko pobijedio. Jesu li presudila televizijska sučeljavanja, ili su se hrvatski građani jednostavno zasitili Kolinde Grabar Kitarović kao predsjednice? Gdje je tajna?

Puhovski: Po mom sudu, tajna je u tomu da aparat HDZ-a nije funkcionirao superiorno kao u ranijim situacijama. On je bio načet Škorinom intervencijom u prvom krugu i ostacima te intervencije u drugom krugu i unutrašnjim razmimoilaženjima u stranci. A sa druge strane pokazalo se da je formula 'jaki kandidat, slaba stranka' bolja od formule 'slabi kandidat, jaka stranka', jer ipak je SDP i dalje slabiji od HDZ-a. Dakle, ja mislim da je to prije svega na svoju osobnost dobio Milanović.

RSE: Što Milanović može na funkciji na koju će kročiti u veljači, a što on želi napraviti?

Puhovski: On ne može mnogo i to dobro zna. S jedne strane, on može malo sabotirati Vladu, ali vjerojatno će biti dovoljno pametan ili – kako on to kaže – zreo da to niti ne pokušava. Sa druge strane, ono gdje doista nešto može učiniti jest u pitanju sigurnosnih službi i u podjeli poslova u međunarodnim odnosima, jer dio zemalja članica Europske unije je posložen tako da je šef države, koji je formalno al pari Milanoviću, bitna politička funkcija, a negdje da nije.

Pokazalo se da je formula 'jaki kandidat, slaba stranka' bolja od formule 'slabi kandidat, jaka stranka'



RSE: Hoće li netko u HDZ-u ovaj izborni poraz Kolinde Grabar Kitarović pokušati iskoristiti kao povod za rušenje predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića?

Puhovski: Već su se neki takvi znakovi dali naslutiti, ali mislim da se Plenković osigurao tako da je gotovo sve svoje konkurente stavio u funkciju kampanje Kolinde Grabar Kitarović sada na ovim izborima, tako da nitko od njih ne može 'od izvana' samo njemu prigovarati za neuspjeh. I – s obzirom na to da Škoro nije ušao u drugi krug predsjedničkih izbora – mislim da on jest oslabljen, ali da nije izgubio poziciju.

RSE: Kako će se ponašati HDZ, a kako SDP u mjesecima do parlamentarnih izbora u ranu jesen?

Puhovski: HDZ će biti u stalnim previranjima, jer im dolaze stranački izbori. Predstoji im posao na funkcioniranju u Vladi, predsjedanje Vijećem Europske unije, i njima će biti teško koncentrirati se za desetak mjeseci na parlamentarne izbore, ali – morat će. I to će ih jako opterećivati. A SDP nema ništa drugo za raditi nego uživati u sjeni Milanovićevog uspjeha. Pitanje je koliko toga što su sada dobili i što će dobiti u narednim tjednima predsjednik SDP-a Davor Bernardić može nakon toga upropastiti.