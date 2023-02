Protestni skup u Banjaluci zbog saslušanja i oduzimanja telefona novinaru

Nekoliko desetina novinara se okupilo u Banjaluci, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, u subotu 25. februara, u znak podrške novinaru Nikoli Morači, koji je dan ranije saslušan u policiji zbog istrage u vezi sa informacijama koje je objavio u dnevnom listu "Blic" i portalu "Srpskainfo".

Saslušan je u svojstvu osumnjičenog za krivično djelo povreda tajnosti postupka, u vezi teksta koji je objavio o nedavno prijavljenom slučaju silovanja 18-godišnjakinje u Banjaluci.

Tokom saslušanja, oduzet mu je mobilni telefon.

Nakon okupljanja na glavnom gradskom trgu, novinari su odšetali do zgrade Policijske uprave Banja Luka, gdje su u znak protesta podigli svoje telefone na kojima je pisalo "Vratite telefon".

Osim Morače, osumnjičeni su odgovorni urednik portala SrpskaInfo Siniša Trkulja, izvršni urednik Boris Lakić, kao i za sada nepoznato službeno lice.

Morača je okupljenim novinarima na skupu rekao da je osumnjičen "za krivično djelo 337, to je odavanje službene tajne".

"Ja pitam – pratim crnu hroniku 20 godina, znam ako sud proglasi neki slučaj službenom tajnom, da se tu ne smije ni prići, ne znam ko je ovo proglasio službenom tajnom. Policija navodi da može institucija", rekao je Morača.

Pojasnio je da je ujutro 24. februara dobio poziv da dođe u Policijsku upravu na informativni razgovor, te je tamo otišao sa advokatom.

Razgovor je, kaže, tekao normalnim tokom, kada su tražili od njega da otkrije ko mu je izvor u tekstu, te da će imati status svjedoka.

"Totalno se mijenja priča, ulaze-izlaze, nose papir neki, zove me glavni i odgovorni urednik, pokušavam se javiti, ostavite telefon, oduzima se telefon, izdaje se naredba za oduzimanje telefona, advokat se hvata za glavu, šta se dešava ljudi, oko čega se vodi istraga", objašnjava Morača.

Poručio je da neće otkriti ko mu je izvor, te da se u tom slučaju "više ne bi bavio novinarstvom".

"Bilo je i ranije pritisaka, da se otkrivaju izvori, ali nikada im to nije pošlo za rukom, pa neće ni sad", naglasio je Morača.

Kazao je da mu je tokom razgovora u policiji rečeno da je otkrio identitet žrtve u svom tekstu.

"Identitet žrtve u mom tekstu koji je potpisan nije otkriven. Otkriveni su detalji. Pitali su me šta me ponukalo da pišem tekst. Ponukalo me to što smo imali informaciju da je osumnjičeni za teško krivično djelo pušten na slobodu. To mi je bila jedina vodilja u tom svemu", rekao je Morača.

"Neprimjereno demokratskim društvima"

Predsjednik Kluba novinara Banjaluka, Siniša Vukelić, rekao je da je prisiljavanje novinara da otkrije svoj izvor neprimjereno demokratskim društvima.

"Medijska zajednica smatra da je policija iskoristila svoju institucionalnu nadmoć da prisili kolegu da navodno, dobrovoljo, preda svoj telefon", ocijenio je Vukelić.

On je dodao da "policija i tužilaštvo dobro znaju da novinar mora otkriti svoj izvor samo kada je u pitanju ubistvo".

"Na ovaj način se samo stvara pogodan ambijent za buduće krivične progone novinara. Nakon najave seta zakona kojima će se kriminalizovati kleveta, između ostalog, i ograničiti sloboda riječi u RS, prijetnji od predsjednika RS i vrijeđanje prema novinarima, stvara se ambijent u kojem novinari i medijski radnici neće moći normalno raditi", upozorava Vukelić.

Dodao je da će Klub pružiti pravnu pomoć Morači ako je potrebno, te da će o slučaju obavijestiti sva svjetska novinarska udruženja i predstavnike međunarodnih organizacija u BiH.

Šta kažu u policiji?

Policijska uprava Banjaluka se oglasila saopštenjem, u kojem su naveli da se "za sada nepoznato službeno lice sumnjiči da je učinilo dostupnim podatke iz istrage koja je u toku, a koji se nisu smjeli dati u ovoj fazi postupka".

Dodaju da se "lice N.M. sumnjiči da je napisalo tekst sa podacima iz istrage koja je u toku, a koji su lica S.T. i B.L. svojim odborenjem učinila dostupnim javnosti u dnevnim novinama i digitalnom izdanju".

"Lice N.M. je izjavu dalo u prisustvu svog advokata, te su neistinite tvrdnje ovog lica da je na njega vršen pritisak da 'oda' svoj izvor. Tako nešto može potvrditi i sam advokat ovog lica", tvrdi Uprava u saopštenju.

Ističu da mu je telefon – koji je, kako navode, dobrovoljno predao policiji – privremeno oduzet, te da je deponovan u Osnovnom sudu u Banjaluci.

Šta kaže zakon?

Prema Zakonu o zaštiti od klevete Republike Srpske, novinar koji je "dobio informaciju od povjerljivog izvora nije dužan saopštiti izvor informacije".

"Ovo pravo uključuje pravo da ne otkrije bilo koji dokumenat koji bi mogao da razotkrije identitet izvora, naročito uključujući: usmene, pisane, audio, vizuelne ili elektronske materijale", navodi se u Zakonu.

Takođe je naglašeno da "ni pod kakvim okolnostima pravo na neotkrivanje identiteta povjerljivog izvora nije ograničeno kontekstom postupka u smislu ovog zakona".

Kodeks za štampu BiH navodi da "novinari imaju obavezu da štite identitet onih koji daju informacije u povjerenju, bez obzira na to da li su ili ne te ličnosti izričito zahtijevale povjerljivost".