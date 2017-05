Propao lanac knjižara, izdavači očekuju pomoć države

Dvomjesečni pregovori prezaduženog lanca knjižara Algoritam, Ministarstva kulture, Ministarstva gospodarstva i izdavača nisu spasili Alogoritam. Izdavači će povući knjige sa polica knjižara, traži se novi vlasnik i novi poslodavac za 260 ljudi zaposlenih u knjižarama širom Hrvatske. Algoritam je već ranije neplaćanjem ozbiljno ugrozio male i srednje izdavače, a već sada se zna da bez pomoći države neće preživjeti i ovaj udar.

Zbog 40 milijuna nagomilanog duga i blokiranog računa lanac knjižara Algoritam će u stečaj. Pojavili su se interesenti koji će preuzeti te knjižare, ili njihov dio, a po mogućnosti i zaposlene.

„Mi to pozdravljamo i prepuštamo tržištu da se izbore tko od njih će uzeti koji od tih prostora, a mi ćemo se jedino truditi da to držimo iznad površine i da to bude što je moguće transparentnije. Apeliramo na njih da što veći broj ljudi koji rade u tim prostorima bilo dobije posao u njihovoj tvrtci, bilo da posebno pomognemo ljudima koji rade u prostorima za koje nije iskazan interes u pismima namjera, ako su zainteresirani da preuzmu taj posao – da im pružimo pomoć, logistiku ili što već da i ti prostori mogu nastaviti s radom, pogotovo u manjim gradovima“, kaže za Radio Slobodna Europa predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Mišo Nejašmić.

Osim apeliranja i logističke pomoći, Zajednica nakladnika i knjižara može još nešto za 260 zaposlenih u Algoritmovim knjižarama.

„To su naši kolege, tu ćemo voditi monitoring jesu li ih novi korisnici prostora preuzeli i o tome javno izvještavati. To je jedina mjera, jedini instrument koji mi imamo u rukama“, kaže Nejašmić.

Pred desetak godina propao je knjižarski lanac „Libraria“ i odnio izdavačima 68 milijuna kuna, u propasti lanca „Tamaris“ otišli su netragom deseci milijuna kuna, sada je u vjetar otišlo 40 milijuna kuna. Spas za izdavače očekuje se od Ministarstva kulture.

„Teme koje su pokrenute u razgovorima s Ministarstvom kulture trebale bi biti neki moment da se izdavačima amortizira ova situacija, motivirajući ih da naprave više naslova. To da se promijene politike prema izdavaštvu zapravo je bio naš primarni cilj, a ovo će biti dobar povod da se postave neki novi standardi gledanja na probleme koji već desetljeće muče ovaj sektor“, kaže Nejašmić.

„Antičević mi je ostao dužan desetinu mog ukupnog godišnjeg prihoda, i umjesto da preostali novac dam za izdavanje novih knjiga, potrošit ću ga na plaćanje obaveza prema ljudima koji su radili na već izašlim knjigama“, kaže za naš program Gordana Farkaš – Sfeci iz malog, ali vrlo kvalitetnog izdavača „Oceanmore“. Antičević se – kao i drugi knjižari prije njega, obogatio na grbači malih i srednjih izdavača, dižući rabat na knjigu sa 30 na gotovo 50 posto, za dok se u poslovanju sa velikima i sebi ravnima držao pravila.

„Prema malim i srednjim izdavačima uvijek se ponašao nekorektno, od prvog dana. Dakle, pritiskao nas je uvijek da dajemo maksimalne rabate na rubu izdržljivosti. Nije plaćao ni nakon šest mjeseci, nego bi vam potpuno proizvoljno na dug od 50.000 kuna nakon 10 mjeseci uplatio 8.200 kuna i morali ste kao biti sretni i vjerovati u daljnju suradnju!“, dodaje.

Možda će se nakon ovoga morati u gerilu, razmišlja naša sugovornica.

„Gledajte, nakladništvo je jedna žilava struka, jer uvijek nas ima jedan broj koji možemo 'uteći u garažu' i djelovati kao gerila. Ja mogu jednu produkciju knjige odraditi sve sama. Praktički mi ne treba nijedan zaposlenik, razumijete. A sada, hoće li ljudi morati smanjivati svoj program, hoće li morati otpustiti nekoga, to je drugi par rukava. Vjerojatno hoće. Kažem, nije jednostavno sve to preživjeti“, kaže Farkaš – Sfeci.

Ona se nada da će u manjim mjestima lokalne vlasti imati razumijevanja i dati što veće pogodnosti da se knjižare tamo održe na životu. U Zagrebu, predizborno ili ne, na vijest o krahu Algoritma gradske vlasti najavile su da će najam gradskog prostora za knjižare smanjiti na kunu mjesečno.

Mnogo toga nije jasno oko Algoritma. Vlasnik Neven Antičević ne samo da nije imao nijednu knjižaru u vlasništvu, sve bile u unajmljenim prostorima, čak niti police nisu bile njegove, nego također unajmljene. Također - kao i u slučaju Agrokora – već dulje vrijeme se šuškalo da nešto nije u redu, a onda je jednog dana jednostavno puklo.