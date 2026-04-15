Odbačena krivična prijava protiv tužioca Katnića, prenose mediji u Crnoj Gori, Tužilaštvo se ne oglašava

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu koju je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podnelo protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, zbog sumnje da je izvršio krivično delo oduzimanje i uništenje službenog pečata i službenog spisa, prenosi crnogorski medij "Pobjeda".

Protiv Milivoja Katnića u toku je sudski proces zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja..

Radio Slobodna Evropa se obratio Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici kako bi proverio ove navode, ali odgovor još nije stigao.

Navodno je zbog nedostatka dokaza odbačena prijava koju je Specijalno državno tužilaštvo podnelo u junu 2025. godine.

Zbog čega se sudi Milivoju Katniću?

Po nalogu Specijalnog tužilaštva Crne Gore, 14. aprila 2024. godine uhapšeni su bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i nekadašnji visoki policijski funkcioner Zoran Lazović.

Lišeni su slobode zbog sumnje da su učinili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

Do hapšenja bivšeg čelnika Specijalnog tužilaštva i bivšeg pomoćnika direktora policije, došlo je na osnovu saradnje Specijalnog državnog tužilaštva sa EUROPOL-om, Agencijom Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona.

SDT tereti Zorana Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, bili bivši tužilac Katnić i ranije uhapšeni i suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je bio Katnićev zamenik i koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan.

U podgoričkom Višem sudu 9. maja 2025. počelo je suđenje, na kom su sva trojica negirali navode optužnice, uz tvrdnju da se protiv njih vodi “politički proces”.

Ko je Milivoje Katnić?

Milivoje Katnić bio je Glavni Specijalni tužilac od 2015. godine do početka 2022. godine, a na tu funkciju je došao sa mesta sudije Apelacionog suda.

Razrešen je godinu i po dana nakon što je sa vlasti smenjena Demokratska partija socijalista (DPS), koja je vladala trideset godina.

Nove vlasti su optuživale Katnića da je progonio opoziciju, a štitio najviše funkcionere DPS-a uključujući i dugogodišnjeg predsednika Mila Đukanovića.

Katnić je bio glavni tužilac u slučaju pokušaja terorizma i "državnog udara" 2016. za šta su optužneni ruski i srpski državljani, kao i lideri proruskog Demokratskog fronta - sadašnji predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i poslanik Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije.

Prvostepenom presudom su svi bili osuđeni na višegodišnje kazne zatvora, ali je Apelacioni sud 2021. Godine oborio prvostepenu presudu.

U ponovljenom procesu Viši sud ih je sve oslobodio 12. jula 2024.