Policija u BiH pretresa Ministarstvo u okviru provjere načina dodjele novca

U policijskoj akciji u Mostaru i Sarajevu pretreseno je nekoliko lokacija, uključujući prostorije Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine u kojima je kontrolirana dokumentacija i računarska oprema ministra te njegovih savjetnika i suradnika.

Akcijom su obuhvaćeni pojedinci i firme, koji su bile dio konzorcija korisnika bespovratnih sredstava.

Riječ je o ukupno 600.000 američkih dolara, koji su dodijeljeni putem javnog poziva koji je Ministarstvo, pod vodstvom Vojina Mijatovića, raspisalo u martu prošle godine.

Iz Posebnog odjela Federalnog tužiteljstva u novembru prošle godine su saopćili da je jedna kompanija podnijela kaznenu prijavu protiv ministra, zbog načina dodjele granta za razvoj start-up ekosustava.

Policijska akcija je pokrenuta po naredbama Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom tužioca iz Posebnog odjela Tužilaštva Federacije BiH.

Provode je službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo.