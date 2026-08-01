Šumski požari šire se u Grčkoj dok vatrogasci nastavljaju borbu u Francuskoj i Španiji

Požari koje širi snažan vjetar gore na više područja Grčke, uključujući i okolinu Atine, gdje su u toku velike vatrogasne operacije i hitne evakuacije, dok su se uslovi ponovo pogoršali u dijelovima Španije i Francuske.

Evropu su ovog ljeta pogodili razorni šumski požari nakon niza uzastopnih rekordnih toplotnih valova i dugotrajnog nedostatka padavina.

U Francuskoj i Španiji uništena su sela, a stotine hiljada ljudi bili su primorani napustiti svoje domove i turistički smještaj.

Požari, koje su dodatno raspirivali olujni vjetrovi, izbili su širom Grčke. U Francuskoj je požar koji je bio stavljen pod kontrolu u planinskom jugoistočnom dijelu ponovo buknuo i zahvatio preko hiljadu hektara u roku od šest sati.

Gotovo 2.500 ljudi evakuisano je tokom noći, a vatrogasci su dobili pojačanja jer se očekuje jačanje vjetra, što bi moglo dodatno otežati gašenje požara.

Španija je nastavila borbu s nekoliko žarišta požara, dva dana nakon što je vlada proglasila kraj nacionalne vanredne situacije izazvane velikim požarima u centralnim provincijama zemlje.

Grčke vlasti izdale su hitna upozorenja za više područja u subotu i upozorile na izuzetno visok rizik od šumskih požara u regijama Atika i Evija.

Više od 300 vatrogasaca, 92 vatrogasna vozila, teška mehanizacija i avioni nastavili su borbu protiv velikog požara u regiji Beotija, gdje je više od 200 stanovnika mjesta Agios Vasileios, oko 80 kilometara sjeverozapadno od Atine, moralo biti evakuisano morskim putem.

Još 12 osoba, koje su bježale od istog požara, evakuisano je s plaže u Porto Germenu patrolnim čamcima grčke Obalne straže i plovilom Vatrogasne službe.

U Austriji je državna Agencija za zdravlje i sigurnost hrane prijavila rekordnih 395 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama tokom juna.

Ranije ove sedmice Ujedinjeno Kraljevstvo saopštilo je da je procijenjeno da je ove godine u Britaniji od posljedica vrućina umrlo 2.877 osoba dok je Francuska prijavila 5.764 smrtna slučaja između 17. juna i 2. jula, a njemački Institut Robert Koch procijenio je da je ove godine gotovo 9.800 ljudi umrlo zbog visokih temperatura.

Izvor: Reuters