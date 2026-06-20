Sedma povorka ponosa u Sarajevu pod sloganom 'Sve nam boje dobro stoje'

Sedma Bh. povorka ponosa održana je u subotu u Sarajevu pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje", okupljajući pripadnike LGBTIQ+ zajednice, aktiviste, građane i predstavnike domaćih i međunarodnih organizacija koje podržavaju ljudska prava i jednakost.

Okupljanje učesnika počelo je na Trgu Susan Sontag ispred Narodnog pozorišta, odakle je povorka krenula ulicama centra Sarajeva prema Parku Kemal Monteno, gdje je planiran završetak programa.

Organizatori su poručili da ovogodišnji slogan naglašava važnost zajedništva i poštovanja različitosti u društvu koje se suočava s rastućim podjelama i netrpeljivošću.

"Poruka ove povorke je da smo sve ujedinjeni. Različiti smo, ali stojimo zajedno, kao društo, kao zajednica, solidarno. Mislim da je bilo napretka, ljudi se osjećaju slobodnije. Ali institucije nisu ispunile nijedan od zahtjeva", rekao je jedan od organizatora Enver Duraković.

Istakli su da "boje" predstavljaju simbol svih različitih identiteta, rodnih, seksualnih, etničkih, vjerskih i drugih, te da svaka osoba ima pravo živjeti slobodno, dostojanstveno i bez straha od diskriminacije.

"Sve nam boje dobro stoje" poruka je da različitosti nisu prijetnja, već bogatstvo društva, naveli su organizatori, dodajući da Bosna i Hercegovina ima dugu tradiciju zajedničkog života ljudi različitih identiteta i uvjerenja.

Cilj Povorke ponosa, kako su istakli organizatori, jeste skrenuti pažnju na položaj i prava LGBTIQ+ osoba u Bosni i Hercegovini, kao i na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju, uključujući diskriminaciju, govor mržnje i nasilje.

Među učesnicima su bili i brojni javni zvaničnici, političari, diplomate i predstavnici međunarodne zajednice, koji su pružili podršku zahtjevima za veću zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost svih građana.

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Duška Jurišić je ocijenila da su LGBTIQ+ osobe među najranjivijim grupama u Bosni i Hercegovini te da njihova prava i dalje nisu u potpunosti priznata.

"Mislim da se prave određeni pomaci u formalno-pravnom smislu. Ali društo ih mora prihvatiti kao ravnopravne", rekla je Jurišić.

Učesnici su nosili transparente s porukama poput "Ulica pripada svima", "Sila nije snaga", "Homofobiju u vaša četiri zida" i "Mržnja je haram", pozivajući na društvo u kojem će svi imati jednaka prava i mogućnosti.

Za sigurnost učesnika bili su zaduženi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, uz podršku zaštitarskih službi i ekipa hitne pomoći.



