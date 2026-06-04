Poginuo pripadnik Vojske Srbije u sastavu mirovnih snaga u Libanu

Pripadnik Vojske Srbije stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo od posledica ranjavanja, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije 4. juna.

Jovanović je ranjen u padu projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Drugi detalji nisu navedeni.

U saopštenju se navodi da je starijem vodniku Jovanoviću nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo.

U saopštenju je navedeno da su u napadu povređena još dva pripadnika međunarodnih snaga, jedan iz oružanih snaga Republike El Salvador i jedan iz oružanih snaga Španije.

Jovanović je na službi u Vojsci Srbije bio od decembra 2011, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine.

Rođen je 6. juna 1989. godine u Kraljevu, u centralnoj Srbiji. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uputili su telegrame saučešća porodici.