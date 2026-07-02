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Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra odbrane Crne Gore zbog sumnje na zloupotrebu položaja

Predrag Bošković, funkcioner opozicione Demokratske partije socijalista (DPS) i nekadašnji ministar odbrane (foto-arhiv)
Predrag Bošković, funkcioner opozicione Demokratske partije socijalista (DPS) i nekadašnji ministar odbrane (foto-arhiv)

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv Predraga Boškovića, bivšeg ministra odbrane, Slobodana Filipovića, bivšeg državnog sekretara i Marka Drobnjaka, bivšeg načelnika Službe za finansijsko poslovanje tog ministarstva.

Sumnja se da su, u periodu od 2018. do 2020. godine učinili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do osam godina.

Iz tužilaštva navode da se Boškoviću i Filipoviću optužnicom na teret stavlja da su, suprotno Zakonu o nevladinim organizacijama i Zakonu o sportu, donosili rešenja po pisanim zahtevima ili bez zahteva, kojima su dodeljivali finansijska sredstva pojedinim nevladinim i sportskim organizacijama, suprotno procedurama koje zahtevaju javni konkurs.

Dodaje se da je okrivljeni Marko Drobnjak naređivao isplate po takvim nezakonitim rešenjima i overavao zahteve za plaćanje po njima upućene Državnom trezoru.

Navodi se da su okrivljeni tako nevladinim i sportskim organizacijama pribavili imovinsku korist, a budžetu Crne Gore naneli štetu u iznosu većem od 168.000 evra.

Bošković je već jednom bio predmet istrage SDT uz još osam ministara i funkcionera bivše DPS vlasti u aferi "Stanovi".

Na teret im se stavljala zloupotreba službenog položaja prilikom dodele stanova i stambenih kredita po povoljnim uslovima državnim službenicima.

Viši sud je polovinom maja 2025. oslobodio optužene, na šta se Specijalno državno tužilaštvo žalilo. U aprilu je Apelacioni sud uvažio žalbu i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Bošković je takođe osumnjičen i u postupku koje SDT vodi u vezi sa kriminalnom mrežom na čijem je čelu, navodno, uhapšeni crnogorski biznismen Aleksandar Mijajlović.

Demokratska partija socijalista, čiji je Bošković funkcioner, je posle tri decenije vlasti smenjena na izborima u avgustu 2020. godine.

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