Da li je ministar policije izašao u susret ubici Zorana Đinđića?

Slučaj privođenja sina Zvezdana Jovanovića, nekadašnjeg zamenika komandanta Jedinice za specijalne operacije (JSO) osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine, poslednji je potez nadležnih u nizu događaja koji su još jednom doveli do teških optužbi na račun čelnika srpske policije, te razmene vatre između predstavnika vlasti i njenih kritičara iz političkih i sindikalnih redova.

„Što se tiče pritisaka na rad Sektora unutrašnje kontrole, to smo već videli na temu Savamale, gde za godinu dana nisu završili ono što bi dva milicionera iz stanice Savski Venac završili za 24 sata. Prema tome, u te njihove priče ne verujem nimalo“, kaže novinar Miloš Vasić komentarišući navode Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije da nije bilo nikakvog uticaja na taj sektor tokom kontrole postupanja policijskih službenika u Bačkoj Palanci.

Opoziciona Demokratska stranka najavila je obelodanjivanje, kako tvrde, materijalnih dokaza koji potvrđuju da ministar Nebojša Stefanović “postupa po naređenju” Zvezdana Jovanovića.

U centru zbivanja je ipak policajac Dalibor Karanović, suspendovan nakon što je, kako kaže, priveo sina Zvezdana Jovanovića.

Nasuprot oceni iz MUP-ove Unutrašnje kontrole, Karanović je prethodno ispričao televiziji N1 da je na dojavu da se ispred jednog kafića u Bačkoj Palanci prodaje droga, zajedno sa interventnom policijom, prišao grupi mladića i tražio im legitimaciju. Ovaj policajac tvrdi da je jedini koji je odbio da se legitimiše bio Nemanja Jovanović, sin osuđenog atentatora iz redova rasformirane JSO.

"Tad sam rekao policajcima iz interventne da ga sprovedu do policijske stanice da bi utvrdili o kome se radi. Nakon utvrđivanja identiteta, pušten je odmah napolje i to je to što se tiče tog događaja", tvrdi policajac Karanović.

Sa druge strane, kako prenose mediji, majka privedenog iznela je tvrdnje da je Karanović prilikom legitmisanja repetirao pištolj, zbog čega je policiji u Bačkoj Palanci podnela pritužbu. Isto je ispričala svom suprugu, koji se, kako je navela, "uznemirio i odlučio da se obrati nadležnima". To je i učinio 12. februara, pismom upućenim ministru policije u kojem navodi da zbog situacije u kojoj se trenutno nalazi ne može da zaštiti pojedine članove svoje porodice i zbog toga ministra "najljubaznije moli da zauzda besne pse iz redova MUP-a u Bačkoj Palanci".

"Ukoliko ništa ne preduzmete da sprečite te besne pse, koji u kontinuitetu već duže vreme vrše pogrom, organizuju krvničko prebijanje mog sina i bez ikakvog razloga na javnom mestu repetirajući pištolj mu stavljaju na glavu i maltretiraju ga na druge načine – lično vas, dok ste na čelu Ministarstva, i Ministarstvo, smatraću odgovornim za bilo kakvu neprijatnost ili nesreću koja se ubuduće desi članovima moje porodice", navodi se u pismu Zvezdana Jovanovića.

„U normalnoj državi bi ministar unutrašnjih poslova pismo čoveka osuđenog za ono za šta je osuđen zgužvao i bacio“, kaže Miloš Vasić i dodaje:

„Kada vam neko u kafani zatraži ličnu kartu, onda mu je date. Ako je ne date, on vas privede u stanicu milicije da vam ustanovi identitet, i to je potpuno jasna priča. Da li je tu neko vadio pištolj ili krvnički prebijao, kako to kaže Zvezdan Jovanović, za to nemamo podatke. O tome ne znamo ništa“, navodi on.

Ministar Stefanović je inače izbegao da odgovori na pitanje da li je Jovanovićevo pismo doživeo kao pritisak, ali u pismenom odgovoru N1 tvrdi da je postupak protiv Karanovića pokrenut pre nego što mu se Jovanović obratio.

U MUP-u navode da je postupak pokrenut 15. decembra. Međutim, u policijskoj upravi u Novom Sadu su zaključili da su i navodi po kojima je policajac Karanović prekršio ovlašćenja neosnovani. Za Stefanovića pak taj izveštaj nije sadržao detaljnu proveru činjenica, pa je naložio neposrednu proveru.

Načelnik Sektora unutrašnje kontrole Miloš Oparnica potez šefa policije ovako je objasnio: "U samom izveštaju Policijske uprave Novi Sad uočili smo niz nelogičnosti i nejasnoća, te je Sektor unutrašnje kontrole, pošto je već obavljao redovnu kontrolu u Bačkoj Palanci, kao jedan od segmenata te provere, obavio i proveru navoda iz te pritužbe“.

Oparnica navodi da je tokom rada na predmetu ustanovljen niz nezakonitosti u postupanju policijskih službenika, u delu koji se odnosi na primenu policijskih ovlašćenja i njihovog evidentiranja.

Dodao je da je potom radi eventualne kvalifikacije krivičnog dela kontaktiran tužilac u Bačkoj Palanci i da je na osnovu obavljenih konsultacija sa njim Sektor unutrašnje kontrole podneo krivičnu prijavu za krivično delo zlostavljanje i mučenje protiv jednog policijskog službenika.

Poslednji skandal koji je potresao policiju dobio je i svoju političku dimenziju nakon što je narodni poslanik opozicione Demokratske stranke, partije koju je do smrti vodio Zoran Đinđić, Balša Božović najavio da će u sredu 10. maja izneti dokaze koji terete Stefanovića.

"Tokom sutrašnjeg dana, sve optužbe na račun Nebojše Stefanovića potkrepiću materijalnim dokazima - da sarađuje sa Zvezdanom Jovanovićem i da postupa po naređenju ubice Zorana Đinđića time što podmeće lažne iskaze i zloupotrebljava unutrašnju kontrolu policije”, najavio je Božović u utorak, 9 maja.

Navodeći da je Božović izneo „gnusne laži“ državna sekretarka u MUP-u Biljana Popović Ivković zatražila je njegovo javno izvinjenje. Iznela je i svoja saznanja o slučaju privođenja Nemanje Jovanovića.

“Policajac Karanović je u prisustvu dva pripadnika interventne policije uperio pištolj u Nemanju Jovanovića i tražio da se legitimiše. Nemanja Jovanović je imao kod sebe ličnu kartu, a pripadnici interventne policije su Karanoviću rekli da kod njega nije pronaden predmet krivičnog dela. Policajac Karanović je mimo procedure tražio da Jovanović bude priveden. Skida ga nagog, za šta nije postojao nalog suda i nakon pretresa ga pušta da ode. Problem je što taj događaj nije evidentiran”, rekla je Popović Ivković u gostovanju na TV Pink.

Podršku suspendovanom policajcu dao je Sindikat srpske policije, čiji je predstavnik Lazar Ranitović rekao da prema njegovim saznanjima “u prvoj izjavi tužilaštvu Nemanja Jovanović nigde nije naveo da mu je kolega Karanović prislanjao pištolj na grudi niti pištolj stavljao na čelo, ni bilo šta slično”.