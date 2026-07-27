Pentagon revidira broj žrtava, pokrećući debatu o transparentnosti

Pentagon je smanjio svoje zvanične podatke o žrtvama u ratu sa Iranom, ažurirajući broj poginulih i ranjenih američkih vojnika tokom petomjesečnog sukoba.

Ovaj potez je izazvao pitanja o metodologiji Pentagona i zabrinutost zbog transparentnosti kod demokratskih poslanika i drugih.

Prema najnovijim podacima Ministarstva odbrane, 14 američkih vojnika je poginulo, a više od 400 je ranjeno do 27. jula.

To je manje nego što je pokazala zvanična baza podataka Pentagona od 21. jula, brojka koju je predsednik Donald Trump naveo 23. jula, a zatim ponovo 26. jula.

Sistem za analizu žrtava u odbrani, koji Pentagon naziva definitivnim izvorom o žrtvama, takođe je dodao novu kategoriju pod nazivom "Prekomorske operacije".

Ta kategorija se odnosi na poginule i ranjene počev od 7. jula, rekli su zvaničnici. Četiri vojnika - troje poginulih u iranskom raketnom napadu u Jordanu i jedan poginuo u Iraku tokom misije detonacije iranske bombe - pojavljuju se u ovoj kategoriji.

Objašnjenja za novu kategoriju nisu sasvim jasna.

Američke i izraelske snage su prvi put napale Iran 28. februara. Vašington i Teheran su 7. aprila postigli dvonedeljni prekid vatre, ali su nastavili da razmjenjuju udare.

Trump je 7. jula obavijestio Kongres da je počeo novi sukob sa Iranom.

Američke snage su napadale iranske ciljeve 12 dana zaredom, dok je Iran odgovorio udarima na, kako je rekao, američke ciljeve oko regiona Zaliva, kao i udarima na nekoliko komercijalnih brodova u Ormuskom moreuzu.

Ažurirani podaci podstakli su obnovljenu dvostranačku kontrolu nad načinom na koji Pentagon izvještava o povredama u borbi i koliko je transparentan otkako se takozvani Memorandum o razumijevanju potpisan prošlog mjeseca raspao.

Prošle nedelje, dvanaest demokratskih poslanika u Odboru za oružane snage Senata pisalo je ministru odbrane Pitu Hegsetu pitajući šta stoji iza promjena u podacima o žrtvama.

Zastupnik Tomas Masi, republikanac u Predstavničkom domu koji je bio oštar kritičar rata, otvoreno je kritikovao Pentagon.

Portparol Pentagona Džoel Valdez odbacio je optužbe da je pad broja žrtava pokušaj da se sakrije rastući broj žrtava iz rata. Rekao je da su promjene u brojkama rezultat "anomalija" i "privremenih poremećaja podataka" koji se "neposredno rješavaju".

Prošle nedelje, Pentagon je saopštio da je oko 100 američkih vojnika povrijeđeno u iranskim napadima odmazde od prekida vatre. Oko 96 posto se vratilo na dužnost, saopštilo je ministarstvo, nakon ambulantnog liječenja i stoga nisu klasifikovani kao zvanično ranjeni prema kriterijumima izvještavanja.