Spojen Pelješki most, Plenković: Most koji povezuje a ne deli

U sredu veče postavljen je poslednji segment Pelješkog mosta.

Premijer Andrej Plenković poručio je na svečanosti na mostu u četvrtak iza ponoći da je ovo svehrvatski projekt i veliki dan za hrvatski narod. Radovi na pristupnim putevima mostu dugom 2,4 kilometra se nastavljaju, a prva vozila od Komarne do Brijeste trebalo bi da prođu na proleće, kada će most i zvanično biti otvoren, prenosi HRT.

Pelješki most je generacijski i svehrvatski projekt za koji ima puno zaslužnih, a Hrvatska je njime ostvarila strateški cilj spajanja svoje teritorije, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković.

“Ovo je zaista najbolji dokaz kako članstvo u Evropskoj uniji pomaže da se realizuje projekat od nacionalnog interesa,” poručio je.

“Ispunili smo sve ono što smo dogovorili, mosta je na najvišem nivou 55 metara iznad mora, ispod njega prošao bi i Titanik. Prolazak brodova ispod mosta do Neuma je neupitan,” dodao je hrvatski premijer Andrej Plenković, prenosi Jutarnji list.

“Ovo je most koji povezuje, a ne koji deli i s vremenom će se to i pokazati. Hrvatska je ustrajala, ovome su dale doprinos mnoge vlade i drugi akteri”, rekao je i dodao da je to "svehrvatski i generacijski projekt" te da "svi trebamo biti ponosni na njega".

“Ovaj projekat realizuje strateški nacionalni interes Hrvatske, daje ogroman impuls saradnji Hrvatske i BiH, važan je za Hrvate u BiH, kreira neraskidivu vezu između Hrvatske i Kine, a sve se događaja zahvaljujući našem članstvu u EU-u i prijateljima u Evropi,” rekao je Plenković i zaključio da je ovo "veliki dan za hrvatski narod u domovini i izvan nje".

Istakao je da je most spojen tri meseca pre plana, uprkos pandemiji korona virusa.

Na svečanosti na Pelješkom mostu bio je prisutan i Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH)

On je poručio kako i "oni u BiH razmišljaju o ovakvim projektima", prenosi Jutarnji list.

“Mi smo dosta doprineli tome da mnogi u BiH shvate da je ovaj projekt dobar i za njih. Mislim da će to shvatiti i oni koji sada u to sumnjaju. Što se tiče Neuma, ja se samo bojim da će oni imati toliko gostiju da će trebati još jedan most da sve razveze okolo,” kazao je Čović.

Bosna i Hercegovina se protivila izgradnji zbog nerešene granice na moru sa Hrvatskom, najavljujući tužbu, ali i što smatra da neće imati pristup otvorenom moru.

Evropska unija projekat je sufinansirala ovaj projekat sa 357 miliona evra, odnosno sa 85 posto prihvatljivih troškova, kako su preneli hrvatski mediji. Ukupna vrednost projekta premašuje 526 miliona eura.

Ideja za izgradnju ovog mosta rodila se još 1990-ih, a prvi pripremni radovi počeli su pre 15 godina.