Pakistanski napadi duž afganistanske granice, desetine mrtvih

Vođe afganistanskih talibana saopštile su da su u pakistanskim vazdušnim napadima ubijene desetine ljudi u pograničnim regionima između dvije zemlje za koje Islamabad tvrdi da ih militanti koriste kao baze za pokretanje napada na Pakistan.

Hamdulah Fitrat, zamjenik portparola talibanske vlade, rekao je u objavi na mreži X 29. juna da je pakistanska vojska ciljala istočne afganistanske provincije Paktija, Paktika i Kunar, duž granice sa Pakistanom, ubivši 36 civila, uključujući djecu, i ranivši još 163.

U međuvremenu, pakistanski ministar informisanja Atalah Tarar rekao je da su snage bezbjednosti njegove zemlje "precizno pogodile terorističke kampove i sigurna utočišta" u Afganistanu, "eliminišući teroriste i uništavajući zalihe oružja i municije".

Dodao je da su pakistanske snage bezbjednosti sprovele "kopnenu operaciju zasnovanu na obavještajnim podacima" u blizini pakistano-afganistanske granice u okrugu Badžaur u provinciji Hajber Pahtunhva.

Pakistanski ministar je rekao da su napadi bili usmjereni na Fitna al-Hvaridž, vladin naziv za zabranjenu organizaciju Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), poznatu i kao pakistanski taliban, i Džamat-ul-Ahrar, odvojenu grupu.

Prekogranični udari i kopnena operacija 28. juna dogodili su se manje od tri nedelje nakon što je pakistanska vojska 10. juna izvela vazdušne napade na navodna skrovišta militanata u Afganistanu, okončavajući oko mjesec dana relativnog mira nakon onoga što je Islamabad opisao kao "otvoreni rat" između susjednih zemalja, uprkos međunarodnim naporima da se postigne trajni mir.

Islamabad je više puta optuživao Kabul da pruža utočište TTP-u i njegovim pridruženim militantnim grupama, koje krivi za planiranje napada u Pakistanu. Afganistanski talibani poriču optužbe, rekavši da su militantne grupe unutrašnji problem Pakistana.

Izvještava: RSE Radio Azadi, Reuters