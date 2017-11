Maturant iz BiH kandidat za "dečjeg Nobela"

Armin Marić (1999.), učenik četvrtog razreda Gimnazije u Bosanskoj Krupi, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, prva je mlada osoba iz ove zemlje, nominovana za Međunarodnu dječiju mirovnu nagradu.

Prethodnih godina kandidat je bio još samo jedan njegov vršnjak iz Makedonije, tako da Armin ima tu čast da se preko njegove kandidature svijet upozna i sa onim što radi mlada generacija u zemljama regije.

Ove godine, za nagradu koja će biti dodijeljena početkom decembra, prijavljeno je 150 mladih iz cijelog svijeta do 18 godina, među kojim je i osam iz Evrope.

Šta mu znači ovo priznanje koje je pokrenula organizacija KidsRights, tokom Svjetskog samita Nobelove nagrade za mir 2005. godine u Rimu, Armin kaže da je „jako ponosan na činjenicu da je jedini nominirani kandidat ispred Bosne i Hercegovine, ali i regiona".

"Nadam se će biti mogućnosti da otvorim vrata novim kandidaturama, odnosno novim nominacijama iz Bosne i regiona i da sam otvorio neke puteve za mlade i da sam motivisao mlade širom Bosne i Hercegovine. Jako sam motiviran i od svoje sredine, svojih roditelja i ovim putem im se zahvaljujem. Jednostavno, svi mi daju motivaciju da nastavim u onome šta radim, da nastavim biti najbolji u onome što mi jako ide. Mogu reći da mi to predstavlja krunu mojih dosadašnjih uspjeha.“

Nagrada se dodjeljuje svake godine za mladu osobu koja je doprinijela poboljšanju dječjih prava. Predložila ga je Mreža za izgradnju mira koja okuplja 130 organizacija, a nakon toga Armin je trebao popuniti detaljnu aplikaciju.

„Morali smo odgovoriti na deset pitanja koja uključuju sve dosadašnje aktivnosti, sve buduće aktivnosti, planove za budućnost, sve ono što nas čini posebnim i vrijednim za tu nagradu. Pitanja su bila jako opširna, detaljna i iscrpna. Mogu reći da sam uspio da napišem sedamnaest stranica kucanog teksta na engleskom jeziku. To je trajalo nekoliko sedmica, to moje pisanje tog rada. Ide mi engleski jezik, ali opet, imao sam dosta vremena i da ispravljam, nešto prepravljam. Kad sam bio zadovoljan odgovorima, onda sam ih poslao“.

Armin je svestran i za njega kao da nema granica kad je u pitanju obrazovanje i dostizanje novih znanja.

„Posebno bih istaknuo EdX inicijativu, to je isto bila jedna vrsta takmičenja, na kojem sam predstavljao svoju školu. To je najpoznatija internacionalna edukacijska stranica, nudi milionima zainteresovanih besplatni pristup kursevima najboljih univerziteta svijeta. Ja sam imao mogućnost da odslušam kurs Massachusetts Institute of Technology – MIT, jednog od najpoznatijih univerziteta svijeta, i na kraju, naravno, uvod u biologiju. To je bio jedan opširan univerzitetski kurs, zapravo sam slušao univerzitetska predavanja, i na kraju smo se svi takmičili oko certifikata, samo su neki mogli da ga dobiju. Za certifikat smo morali položiti i završni ispit koji se sastoji iz 240 zadataka iz različitih polja moderne biologije. Bila su jako opštirna i detaljna pitanja praktične prirode. Posebno bih istaknuo još jedno takmičenje koje se desilo još 2015. godine, to je Bold Education Games, to je najpoznatije internacionalno edukacijsko takmičenje djece, odnosno omladine, koje je organizirano svake treće godine. Te godine se prijavilo 6,3 miliona djece iz 166 zemalja. Rangiran sam u top 100 najboljih učenika svijeta. To je dovelo do toga da mi se škola proglasi jednom od najboljih, tako da sam jako ponosan i na taj uspjeh. Mogu još reći da učestvujem uvijek na kantonalnim takmičenjima“.

U okviru programa 'Tunza Eco Generation' 2016. godine Armin Marić je proglašen za regionalnog ekološkog ambasadora.

„Za regionalnog ekološkog ambasadora - u februaru sam završio mandat. Od nekoliko hiljada aplikacija, prošla je moja. U tom šestomjesečnom mandatu imao sam mogućnost da organizujem razne ekološke radionice, i tim se bavim, da učestvujem u njihovoj platformi, da se povežem sa nekoliko hiljada mladih ekološki aktivnih ljudi širom svijeta, na jednoj globalnoj platformi, da razmjenjujemo iskustva iz lokalne sredine, ali i da povezujem sve na jednoj globalnoj razini sve što se tiče ekoloških problema sadašnjice“.

O planovima nakon srednje škole, učenik iz Bosanske Krupe kaže - „još se dvoumim".



"Veliki mi je prioritet i medicina i molekularna biologija, odnosno biohemija i genetika. Jednostavno, to su stvari koje su me oduvijek zanimale, za koje sam bio i nadaren, biološke nauke općenito, ali naravno, tu spada i medicina“.

Armin Marić, maturant iz Bosanske Krupe, posebno ističe da mu je čast da bude kandidat za „dječijeg Nobela“ jer je to bila i Malala Yousafzai, koja je 2014. postala dobitnicom Nobelove nagrade za mir. Na Malalu su su Talibani pucali 2012. godine zbog njenog zalaganja za pravo na obrazovanje djevojčica.

„Malala je najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir. Mogu reći da mi je ona uzor i od samih početaka njene priče ostao sam veoma motivisan da se još više posvetim ovom svemu što ja inače radim.“