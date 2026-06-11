Četvrt veka od ubistva novinara Milana Pantića, OEBS poziva vlasti u Srbiji da pronađu odgovorne

Na dvadeset petu godišnjicu ubistva novinara Milana Pantića, predstavnik Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za slobodu medija Jan Bratu pozvao je vlasti u Srbiji da reše taj slučaj.

"Ponavljam svoj poziv srpskim vlastima da obnove svoje napore da reše ovaj slučaj i okončaju nekažnjivost za zločine protiv novinara", napisao je Bratu na društvenoj mreži Iks (X).

Dodao je i da je ubistvo Pantića "grub podsetnik da odlaganje pravde znači uskraćivanje pravde".

Novinar Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. godine u Jagodini u centralnoj Srbiji, u ulazu zgrade u kojoj je živeo sa porodicom.

Tri puta je udaren čvrstim predmetom u glavu s leđa. Njegovo ubistvo nikada nije rasvetljeno.

Kao dopisnik "Večernjih novosti", najviše je pisao o privrednom kriminalu, naročito o privatizaciji Jagodinske pivare i Cementare u Popovcu.

Grupa novinara okupila se 11. juna u Jagodini kako bi obeležili godišnjicu njegovog ubistva, prenela je agencija Beta.

Članica Uprave Udruženja novinara Srbije (UNS) Dragana Deurić je tom priliko poručila da je društvo koje ne kažnjava ubice novinara "zapravo dozvoljava otvoren lov na novinare".

"Istina ne sme da bude ulog za život", kazala je ona.

Deurić je ukazala da su novinari u Srbiji poslednje dve godine izloženi rastućem broju slučajeva "pritisaka, maltretiranja i fizičkog nasilja".

"Milan Pantić ne može da svedoči tome, niti da se bori, ali mi nikada ne smemo da dozvolimo da se ovakvi zločini ponove", kazala je.

Predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić rekao je u Jagodini da se nada da će, s obzirom na to se približava apsolutna zastarelost krivičnog dela ubistva Pantića, neka nadležna institucija zvanično pitati Tužilaštvo za organizovani kriminal zbog čega je dva puta odbijalo da pokrene postupak zbog tog ubistva.

Više javno tužilaštvo u Jagodini otvorilo je početkom 2018. istragu protiv N. N. lica.

Ta institucija je polovinom 2022. godine dostavila predmet na dalje postupanje Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) u Beogradu.

On je dve godine kasnije vraćen u Jagodinu pod obrazloženjem da je TOK nenadležan jer "za sada nema dokaza da je u pitanju delovanje organizovane kriminalne grupe".

Veran Matić je poričio i da "ne smemo dozvoliti reprizu onoga što se dogodilo Milanu Pantiću, Dadi Vujasinović i Slavku Ćuruviji".

Ubistvo Milana Pantića, jedno je od tri nerešena ubistva novinara u Srbiji, pored ubistva Slavka Ćuruvije i Radislave Dade Vujasinović.

Koalicija za slobodu medija, koju čini više novinarskih udruženja, nedavno je upozorila da je bavljenje novinarstvom u Srbiji sve opasnije, a da su institucije sve pasivnije.

Na porast nasilja nad novinarima i kritičarima vlasti ukazao je i komesar Saveta Evrope Majkl O’Flerti (Michael O’Flaherty) nakon posete Srbiji u maju ove godine.

Na ovogodišnjoj listi indeksa medijskih sloboda u svetu, koju objavljuju Reporteri bez granica, Srbija se nalazi na 104. mestu - među najgore plasiranim evropskim državama.