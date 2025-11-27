Alat ruske propagande? U Kirgistanu nova TV stanica povezana s Rusijom

Nova nezavisna televizijska stanica povezana s Rusijom uskoro će biti pokrenuta u Kirgistanu, što izaziva strahove da bi ovaj medij mogao postati alat za širenje ruske propagande u Centralnoj Aziji.

Urednički tim Nomad TV-a uključuje Annu Abakumovu, rusku novinarku koja je ranije radila za državnu mrežu RT i blisku saradnicu Margarite Simonjan, jedne od glavnih propagandista Kremlja.

Pokretanje Nomad TV-a 27. novembra smatra se pokušajem Moskve da poveća svoj uticaj u Centralnoj Aziji, regiji u kojoj je ruski uticaj oslabljen nakon sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Nova televizijska stanica počinje s emitovanjem samo nekoliko dana prije vanrednih parlamentarnih izbora u Kirgistanu 30. novembra. Stručnjaci kažu da predsjednik Sadir Žaparov, koji je ograničio političke i medijske slobode u siromašnoj zemlji, pokušava iskoristiti izbore za konsolidaciju vlasti.

Bliska saradnica Simonjan na čelu

Nomad TV će emitovati 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, iz glavnog grada Biškeka. Među zaposlenima su novinari koji su radili za ruske državne medije, uključujući Abakumovu, koja je opisana kao producentica Nomad TV-a, ali se vjeruje da ima značajan uticaj.

Prije nego što se pridružila novoj stanici, Abakumova je bila viši producent na RT-u, nekada poznatom kao Russia Today. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, radila je na izvještajima s prve linije iz ruskih okupiranih područja i dobila nekoliko nagrada od ruskog premijera Mihaila Mišustina za svoj rad.

Tokom humanitarne akcije u martu 2024. godine, Simonjan, glavna urednica RT-a već 20 godina i propagandistkinja Kremlja, predstavila je Abakumovu kao glavnu producenticu RT-a, naglašavajući njen visoki položaj u državnoj mreži.

Politički analitičar Ruslan Akmatbek rekao je za kirgistanski servis RSE da je Simonjan "najtvrdokorniji ruski propagandista".

Analitičar je opisao Abakumovu kao Simonjaninu "asistenticu" i dodao da njena uloga u Nomad TV-u sugerira da Kremlj pokušava iskoristiti ovu stanicu kao alat za širenje propagande u Kirgistanu i širem regionu Centralne Azije.

Simonjan je također članica Upravnog odbora ruske nevladine organizacije Evrazija, koja je otvorila kancelariju u Biškeku 2024. godine i obučava novinare te organizuje putovanja u Rusiju.

Evraziju je osnovao Ilan Šor, odbjegli moldavski oligarh osuđen za krađu milijarde dolara putem bankarske prevare, koji je pobjegao u Rusiju 2019. godine i dobio rusko državljanstvo.

Regrutovanje kirgistanskih novinara

Nomad TV je regrutovao desetine iskusnih novinara iz državnih i privatnih stanica u Kirgistanu nudeći im visoke plate.

Nekoliko novinara sa državnog emitera NTRK prešlo je u Nomad TV, uključujući poznatog voditelja Mirbeka Moldakunova.

Iljazbek Baltashev, direktor Channel 7 i predsjednik Sindikata novinara Kirgistana, rekao je da su plate koje nudi nova stanica previše primamljive da bi ih lokalni novinari odbili.

Zovu novinare i pitaju: "Koliko zarađuješ?"Ako neko kaže: "Dobijam 50.000 soma", oni odmah kažu: "Dat ću ti 100.000 soma i odvuku ih", rekao je.

Desetine ruskih televizijskih kanala već emituju program u Kirgistanu. Ruska državna novinska agencija Sputnik djeluje u zemlji od 2014. godine.

Godine 2022. YouTube je zatvorio kanale koje vodi ruska državna medijska mreža na toj platformi za dijeljenje videa, što je pogodilo njihov uticaj u Centralnoj Aziji.

Akmatbek je rekao da se Kremlj brine zbog "gubitka svoje sfere uticaja" u Centralnoj Aziji.

"Lideri u zemljama Centralne Azije govore engleski, grade odnose sa Zapadom. Turska djeluje s jedne strane, Kina s druge. A tu je i rat s Ukrajinom", rekao je. "Ovo je pokušaj [Rusije] da nas dugoročno zadrži u svom stisku."

Napisao Kian Sharifi na osnovu originalne priče Ernista Nurmatova iz Kirgistanskog servisa RSE-a