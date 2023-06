Po čemu je specifičan američki nosač aviona u Splitu?

Dok je bio na američkom nosaču aviona Theodore Roosevelt (CVN-71) 1993., tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton smatrao je da kada se u Washingtonu pročuje o krizi u bilo kojem dijelu svijeta, nije slučajno da prvo pitanje koje mnogi postave glasi: "Gdje je najbliži nosač?", napisao je penzionirani admiral mornarice SAD-a James G. Foggo za Centar za pomorsku strategiju.

Ako bi danas ovo pitanje postavio predsjednik SAD-a Joe Biden, u kontekstu pretpostavljene krize u Europi ili okruženju, odgovor bi bio da je najnoviji nosač aviona na nuklearni pogon Gerald R. Ford (CVN 78) u Splitu, u Hrvatskoj.

Tamo je došao 26. juna, nakon što je boravio u luci u Oslu, u Norveškoj, spreman za sve nepredviđene situacije u europskom području. To je nosaču, s oko 4.600 članova posade, bio prvi duži angažman.

Najveći svjetski nosač aviona je najnoviji i najnapredniji nosač američke mornarice i predstavlja generacijski skok u sposobnosti mornarice da projicira moć na globalnoj razini, navodi američko ministarstvo odbrane.

Stanica Split

Posjet Splitu, drugo putovanje za Forda, označen je kao planirani u području operacija američkih mornaričkih snaga u Europi i angažirala ga je Šesta flota SAD-a za odbranu interesa SAD-a, saveznika i partnera.

Iz Ministarstva odbrane SAD-a kažu da je raspoređivanje nosača prilika za jačanje snažnog partnerstva između SAD-a i Hrvatske.

"Postrojbe mornarice često posjećuju Hrvatsku radi održavanja, prilika za uzajamnu sigurnosnu obuku, a mornari udarne skupine nosača Gerald R. Ford uzbuđeni su što nastavljaju tradiciju", rekao je kontraadmiral Erik J. Eslich, zapovjednik udarne skupine nosača.

"Jadran je ovdje jedna sporedna tranzitna točka, ali NATO-ve pomorske snage provode na moru više vremena nego ranije", kaže za Radio slobodna Europa (RSE) vojni analitičar Igor Tabak s portala obris.org.

On kaže kako je jedan od uzroka za to ruska Mediteranska eskadra, koja jednim dijelom ne može u Crno more, zato što su Bosfor i Dardaneli, zbog ratnog stanja u Ukrajini, zatvoreni za sve ratne brodove koji od ranije nisu bili stacionirani u Crnom moru.

"Tu je čitav niz ruskih plovnih jedinica koje bi Rusima zapravo jako dobro došle na Crnom moru, posebno nakon potapanja raketne krstarice 'Moskva' i oštećivanja niza drugih brodova. Ali to je nešto što NATO jako pažljivo drži na oku", pojašnjava naš sugovornik.

"To je jedna trasportno-nadgledna igra koja traje već neko vrijeme", dodaje Tabak.

Gerald R. Ford usidren je uz obalu Splita i ugostit će lokalne dužnosnike i ključne čelnike na prijemu kojim će proslaviti snažno, opsežno savezništvo između SAD-a i Hrvatske.

Gerald R. Ford raspoređen je iz Norfolka u Virginiji 2. maja i provodi zajedničku i kombiniranu obuku, vježbe i operacije za potporu pomorskoj stabilnosti i sigurnosti te odbranu interesa SAD-a, ali aveznika i partnera, navodi američka odbrana.

Gerald R. Ford nekoliko je dana ranije plovio uz bok NATO-ove stalne pomorske skupine 1 budući da NATO saveznici i partneri koriste svaku priliku da zajedno treniraju kako bi poboljšali taktike, tehnike i procedure za povećanje interoperabilnosti, saopćili su iz američkog ministarstva.

Put naprijed za američko zrakoplovstvo

Nosači aviona klase Ford uvode 23 nove tehnologije, uključujući elektromagnetski sustav za lansiranje aviona, naprednu opremu za zaustavljanje i napredna dizala za oružje.

Novi sustavi ugrađeni u brodove klase Ford dizajnirani su za pružanje veće ubojitosti, sposobnosti preživljavanja i zajedničke interoperabilnosti s 20 posto manjom posadom od nosača ranije klase Nimitz, utirući put naprijed mornaričkom zrakoplovstvu.

"Budući da je prvi u svojoj klasi i nasljednik nosača klase Nimitz, bilo je to dugo i skupo putovanje do ove tačke, ali iskreno, vrijedno troška", napisao je admiral Foggo, bivši zapovjednik američkih pomorskih snaga za Europu i Afriku i Zapovjedništva združenih savezničkih snaga u Napulju.

U januaru 2007. mornarica SAD-a je objavila da će se brodovi nove klase zvati Gerald R. Ford klasa. Prvi brod u klasi, USS Gerald R. Ford (CVN 78), isporučen je američkoj mornarici u maju 2017. i pušten u službu u julu 2017. godine, piše Naval Technology.

Nosač je završio vježbu za konačno razmještanje i certifikaciju borbenog ratnog broda u aprilu 2023.

Drugi nosač iz klase, USS John F Kennedy (CVN 79), porinut je u decembru 2019. Plovilo je planirano za isporuku mornarici u julu 2025., dok se očekuje da će daljnji brodovi klase Enterprise i Doris Miller biti isporučeni u martu 2028. odnosno februaru 2032.

CVN 78 zamijenio je USS Enterprise (CVN 65), koji je stavljen izvan upotrebe 2017. godine, nakon više od pet desetljeća aktivne službe.

Ford i njegovi sestrinski brodovi iz klase koji su trenutno u izgradnji, predstavljaju sposobnost koja će ploviti sljedećih pet desetljeća u odbrani globalnih nacionalnih sigurnosnih interesa SAD-a, ocjenjuje admiral.

Koliko je koštao?

Ukupna cijena iznosi 13,3 milijarde dolara, ali novi nosač donosi razorne sposobnosti za ratovanje u 21. stoljeću.

U eri integriranog odvraćanja, Ford predstavlja najprilagodljiviju i najsmrtonosniju borbenu platformu na svijetu.

Ford je prvi novi američki nosač dizajniran u više od 40 godina, uvodeći nove tehnologije koje nude impresivan napredak u njegovu sustavu lansiranja aviona, pogonu, proizvodnji energije, rukovanju ubojnim oružjem i više.

Ima pogon od dva nuklearna reaktora s četiri osovine.

Dug je 332,84 metra, širok 40,84 metra, dok mu je širina pilotne palube 78,03 metra. Dostiže brzinu veću od 30 čvorova. Može ploviti dvadesetak godina bez obnove goriva. Ime je dobio po 38. američkom predsjedniku Geraldu R. Fordu, koji je tu dužnost obavljao od 1974. do 1977. godine.

"To predstavlja veliku promjenu, a mnogi su kritizirali mornaricu zbog stavljanja toliko nove tehnologije na prvi brod klase. Kad su neki od tih novih sustava naišli na probleme tokom testiranja, njihov je kvar istaknut na način koji je bio neprihvatljiv Kongresu ili američkim poreznim obveznicima. Iskreno govoreći, s obzirom na to da se nacija suočava s toliko prijetnji, vrijeme je da odbacimo 'mentalitet nula nedostataka' i prigrlimo one koji su spremni preuzeti rizik.

Naši protivnici napreduju velikim koracima u pogledu kapaciteta i mogućnosti. Moramo ih nadmašiti i prestići", napisao je bivši zapovjednik admiral Foggo za Centar za pomorsku strategiju.

Tehnološke inovacije

Dizajn Fordove klase uključuje nove tehnologije i poboljšanja koja nikada nisu bila integrirana na ratnom brodu na moru.

Na primjer, Fordov otok, koji sadrži zapovjedne i upravljačke elemente za upravljanje brodom i lansiranje i izvlačenje aviona, pomaknut je dalje prema krmi.

Ova modifikacija daje Fordu još pola hektara prostora na palubi za manevriranje zrakoplova prije ili nakon lansiranja i izvlačenja, čime se povećava stopa generiranja letova ili brzina kojom se avioni lansiraju i izvlače iz pilotske palube. To znači manje zastoja i brže uključivanje više aviona u borbu.

Dizajn pogonskog postrojenja USS Geralda R. Forda je nov i namijenjen je pružanju više snage brodu i većem vijeku trajanja između remonta.

Za razliku od prijašnjih dizajna nosača, Ford ima benzinske postaje integrirane u pilotsku palubu radi mogućnosti bržeg punjenja gorivom, umjesto tradicionalne metode povlačenja crijeva s pista na bočnim stranama broda preko palube radi punjenja goriva u avionu.

Elektromagnetski sustav za lansiranje zrakoplova – ili EMALs – kvantni je skok naprijed u odnosu na parne katapulte klase Nimitz.

Umjesto izdvajanja pare za lansiranje aviona, EMALs koristi pohranjenu banku energije kako bi osigurao elektromagnetsko polje koje generira mnogo glatko lansiranje katapultiranja bilo kojeg tipa, modela, serije aviona, piše Centar za pomorsku strategiju.

To znači lak prijelaz s lansiranja male bespilotne letjelice na mnogo teže, borbeno opterećene letjelice. To također znači smanjeni stres na avion i manje osoblja potrebnog za obavljanje letačkih operacija na palubi nosača. Gledajući u budućnost, EMALS ima kapacitet proširiti svoju lansirnu omotnicu kako bi prihvatio i lakše i teže avione koji još nisu dizajnirani.

Jedna od najinovativnijih novih tehnologija, koja se također pokazala kao jedna od najpovoljnijih u Fordovom dizajnu, su napredna dizala za oružje (AWE), sposobna isporučiti ogromne količine oružja iz spremnika u odjeljak hangara ili pilotsku palubu.

AWE-ovima se također upravlja elektromagnetski, i iako se pokazalo izazovnim osposobiti svih 11 dizala, oni sada svi rade na raspoređivanju i poput EMAL-a revolucioniraju isporuku naoružanih zrakoplova u borbu.

Koliko aviona može ponijeti Ford?

Nosač može nositi do 90 aviona, uključujući F-35 Joint Strike Fighter, F/A-18E / F Super Hornet, E-2D Advanced Hawkeye, elektroničke jurišne aviona EA-18G Growler, helikoptere MH-60R/S, kao kao i bespilotne letjelice i borbena vozila.

Nosač aviona klase Gerald R. Ford dovršio je certifikaciju pilotske kabine i certifikaciju centra za kontrolu zračnog prometa u martu 2022.

Sa sjedištem u Napulju, Italija, američke pomorske snage Europa-Afrika, Šesta flota SAD-a upravlja američkim pomorskim snagama u područjima odgovornosti Europske komande SAD (USEUCOM) i Komande za Afriku (AFRICOM).

Šesta američka flota zapošljava pomorske snage kroz cijeli spektar zajedničkih i pomorskih operacija. Prisustvo u Europi je u skladu s međunarodnim obavezama SAD-a i sporazumima, poručili su iz američkog ministarstva odbrane.