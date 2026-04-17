SAD produžile licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva finansija produžila je do 16. juna licencu za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS), javila je u petak Radio-televizija Srbije.

"Produžena (je) licenca za rad NIS-u za 60 dana, što je veoma važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdano snabdevanje naftnim derivatima u zemlji", kazala je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović.

Najveća naftna kompanija u Srbiji je od oktobra 2025. pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva. Za ukidanje sankcija, američka administracija zahteva povlačenje ruskih vlasnika.

Đedović Handanović je ocenila da je novo produženje licence za rad predstavlja "pozitivan signal napretka u pregovorima" ruskog Gaspromnjefta i mađarske naftne kompanije MOL o prodaji ruskog udela u NIS-u. Tu prodaju moraće da odobri i OFAC.

Ministarka energetike je najavila je i da će predstavnici MOL-a 19. aprila biti u Beogradu.

"Operativni timovi (biće u Beogradu) od utorka, kako bismo razgovarali o svim detaljima" navela je.

Dodala da je za državu primarno da se NIS trajno ukloni sa liste američkih sankcija kako bi kompanija mogla da realizuje dugoročne nabavke sirove nafte.

Dok je drugi cilj, kako kaže, povećanje udela Srbije u vlasništvu za pet odsto čime će dobiti veću mogućnost za kontrolu upravljanja i uticaja u kompaniji.

Mađarska MOL Grupa potvrdila je 19. januara da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa ruskim Gaspromnjeftom o kupovini 56,15 odsto udela u NIS-u.

Krajnji rok za potpisivanje ugovora o novim vlasničkim odnosima u NIS-u, u kojem Srbija ima manjinski udeo, je 22. maj.

Cilj sankcija Sjedinjenih Američkih Država usmerenih na ruski energetski sektor, pod kojima se našao i NIS, jeste da onemogući Rusiji da dalje finansira invaziju na Ukrajinu.