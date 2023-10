Bez vode, ribe i bez budućnosti: Nestajanje Malog Aralskog mora

"Otkad je voda iz reke prestala da teče u more, ribe je primetno manje. Zarade su nam se smanjile za 50 do 70 odsto. Situacija sada nije baš dobra. Moru je potrebna voda. Kad bude više vode, ulov će biti veći. Ali sada je situacija takva da ne možemo da pokrijemo troškove (izlaska na more), već umesto toga ostajemo ovde na parkingu. Ovog proleća uopšte nije bilo ribe", kaže Abildajev.

Njegov sin nije želeo da postane ribar i on ima razumevanja za to. Poslednjih godina nivo vode je opao dok se povećao salinitet. Zbog toga je sve manje ribe, a s time i prihoda ribara.

U popodnevnim satima, ribari su počeli da se spremaju za sledeći izlazak na vodu. Utovaruju mreže na stari motocikl kojim će doći do blizu vode. Dolazak do vode s mrežama je sam po sebi izazov. U toku poslednjih godinu fana, obala se pomerila za oko jedan i po kilometar.

"Lovim ribu od izgradnje (brane Dike Kokaral) 2005. godine. U početku, pošto je morska voda bila slana, sva riba se nalazila na ušću reke. Kako se količina vode povećavala ribe je bilo više. Poslednje dve do tri godine more je prestalo da dobija vodu iz reke i opet nema ribe. Ranije su ribari mogli dnevno da ulove 100 kilograma ribe, sada su zadovoljni sa 20-30 kilograma. Ponekad se vraćamo praznih ruku", rekao je drugi ribar, Mukangazi Ibajev.

"Išli smo oko jedan i po do dva kilometra od obale. Ali i dalje vučemo elisu. Ovde je previše plitko, ima samo pola metra vode. Bacićemo mreže negde na 20-30 kilometara. Onda se vraćamo uveče. Za to vreme potrošićemo 50 litara goriva našim malim motorom. Ponekad se vraćamo praznih ruku i ne možemo da nadoknadimo troškove goriva", rekao je Ibajev.

"Ribari rade po principu rotacije. Leti moraju da rade u građevinarstvu. Sve su to njihovi čamci. Ko će kupiti ove čamce? Niko! Ovde su svi ribari. S jedne strane, verovatno ne žele da izgube nadu da će se more vratiti ili da će se voda vratiti. Sve se na kraju svodi na vodu. Ako bi vida došla, situacija bi se popravila. Ranijih godina je bilo dosta vode kod brane i svi čamci su bili na vodi. Ljudi su dobro radili i živeli", rekao je Žetkergen Akmirzajev, lokalni biznismen u ribarskoj industriji.

Lokalni stručnjak za ribe Zaualhan Ermahanov zabrinut je da bi Malo Aralsko more moglo da postane mrtvo more. Salinitet se povećao kako se smanjio dotok vode iz Sir Darje. Trenutno na litar vode ima 13 grama soli. Ako količina soli na litar vide pređe 16 grama, riba u moru će uginuti.

Prema zvaničnim podacima, od 12 kubnih kilometara vode koja godišnje ulazi u region Kizilorda, samo tri kubna kilometra se ulivaju u Malo Aralsko more. Ermahanov sumnja i da količina vode koja je navedena u podacima zaista ulazi u more.

"Bez dodatne vode iz reke Sir Darja koja se uliva u Malo Aralsko more, riba neće preživeti", dodaje on.

"Na obalama Sir Darje je brana Koksaraj. Njen cilj je da prikupi vodu i pošalje je leti u Kizilordski region. Ako pogledate sada, u Koksaraju ima vode i riba buja. To be bi trebalo, Voda treba da bude usmerena naniže. Svrha sliva Sir Darje nije ribarstvo – trebalo bi da bude usmerena ka Malom Aralskom moru. Ovo je jedan od načina da se ono spase", rekao je Ermahanov.

Prema Ermahanovu, Kazahstan ne koristi efikasno svoju rečnu vodu. Prema njegovim proračunima, Malo Aralsko more će se vratiti u pređašnje stanje za pet do šest godina ako bude dobijalo najmanje šest kubnih kilometara vode godišnje.

Nivo vode u Aralskom moru naglo opada od 1960-ih. Razlog je što nekoliko obalnih država navodnjava polja iz dve glavne reke koje se ulivaju u Aralsko more, Amu Darje i Sir Darje, što je dovelo do ekoloških katastrofa. Na kraju se more podelilo na četiri jezera: Mali Aral (Severno Aralsko more), istočni i zapadni basen nekada daleko većeg Južnog Aralskog mora i manje jezero Barsakelmes.

Do 2009. godine, jugoistočno jezero je nestalo, a jugozapadno jezero se svelo na tanku traku na zapadnom obodu. Sada nema Aralskog mora; to je mrtvo more. Stručnjaci su zabrinuti da bi Mali Aral mogao biti sledeći.