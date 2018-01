Kosor: Poruka da je nasilje u braku normalno

Još nema reakcije iz Vlade ili Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) na neprimjerenu reakciju ministrice obitelji Nade Murganić na vijest da je supruga požeško-slavonskog župana Mara Tomašević povukla kaznene prijave protiv svog supruga Alojza zbog obiteljskog nasilja.

"He-he, to vam je tako u braku, he-he. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima to je dinamika u koju ja zaista ne mogu ulaziti. Trebali su to riješiti ranije, unutar svojih obiteljskih ili bračnih odnosa", riječi su ministrice Murganić.

Opozicija traži od ministrice da ode ili da je premijer smijeni, civilno društvo je oštro osuđuje, a ministrica kaže da je pogrešno shvaćena.

Mara Tomašević je pred tri mjeseca javno priznala da je žrtva obiteljskog nasilja, da se za pomoć mailom obraćala i premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću, ali bez odgovora, te da više ne može tako.

Njezin suprug, inače utjecajan HDZ-ovac, sve je negirao, a kada je ona podnijela kaznenu prijavu zbog obiteljskog nasilja, HDZ ga je isključio iz stranke, ali - kako je izravno biran - nije mu mogao oduzeti mandat župana, a on odbija dati ostavku.

Iako je Mara Tomašević povukla kaznenu prijavu, postupak se nastavlja, jer se radi o kaznenim djelima koja se goni po službenoj dužnosti.

Aktivistica Autonomne ženske kuće Neva Tolle pozdravlja tu odluku.

"Jer to je izuzetno rijetko. Ja se ne sjećam da se to ikada u mojoj praksi dogodilo. To doista možemo nazvati primjerom dobre prakse. Na to bi se trebalo ugledati cijelo pravosuđe", navodi Neva Tolle u izjavi za Radio Slobodna Europa (RSE).

U mandatu Jadranke Kosor na mjestu ministrice obitelji i premijerke napravljeni su ozbiljni pomaci u sankcioniranju obiteljskog nasilja. Kosor kaže da je zastrašujuće da na slučaj Mare Tomašević i njezinog supruga obiteljskog nasilnika mjesecima nisu reagirali ni HDZ, ni opozicija, ni žene u politici, pa ni predsjednica.

"Ni predsjednica države, kojoj je Mara Tomašević pisala, nije se jednom jedinom rečenicom oglasila i stala u zaštitu te žene, umjesto da ode u Požegu, da je zagrli i da kaže: 'Ja sam tu. Idemo se dalje boriti protiv nasilja nad ženama' ", ističe Jadranka Kosor za RSE.

Ta činjenica da žena šuti dovodi do veće frekvencije nasilja.

Aktivistica Tolle upozorava da je ministrica Murganić svojim komentarom, za kojeg je kasnije rekla da je krivo interpretiran, poručila da je nasilje u obitelji nešto o čemu se ne smije javno govoriti, da je to privatna obiteljska stvar i da nasilje, ako se dogodi, treba pomesti pod tepih, a ne prijavljivati.

"Ta činjenica da žena šuti i ne prijavljuje dovodi do veće frekvencije nasilja, većeg broja zlostavljanih žena, nerijetko i do većeg broja femicida (ubijanja žena). Dakle, žene o tome moraju javno govoriti, a također jako je bitno biti svjestan činjenice da žene, kada povuku kaznenu prijavu, to rade gotovo uvijek u situacijama kada je njihov strah zbog ozbiljnih prijetnji od strane zlostavljača na najvišoj mogućoj razini", navodi Tolle.

Jadranka Kosor kaže da je ovakvo reagiranje ministrice civilizacijski neprihvatljivo i u suprotnosti sa hrvatskim Ustavom i zakonima, UN-ovom Poveljom o ljudskim pravima i Istanbulskom konvencijom koju vladajuća većina očito nema namjeru ratificirati.

Kakve su poruke poslane premlaćivanoj ženi, njezinom suprugu političaru i svim drugim nasilnicima?

"Ta izjava kojom se uz jedan podsmjeh kaže da je to praktički normalno je, zapravo, najbolja satisfakcija za svakog nasilnika i to nije poruka samo nasilnom županu, nego svim nasilnicima. A ona je poražena! Njoj je poslana jasna poruka da ima šutjeti i da je to da muškarac tuče ženu u braku nešto sasvim normalno u Hrvatskoj", ukazuje aktivistica Neva Tolle.

Opozicija traži od ministrice Murganić da podnese ostavku, a od premijera da je smijeni. Oni ne mogu zatražiti njezinu ostavku, jer između dva zahtjeva treba proći šest mjeseci, a pred dva mjeseca se raspravljalo o zahtjevu za njenom ostavkom jer je u javnu raspravu uputila prijedlog Obiteljskog zakona prema kojem, među ostalim, obitelj bez djece – nije obitelj.

U međuvremenu je ministrica Nada Murganić izazvala i skandal kada je darove kupljene novcem Europske unije donijela u privatni katolički vrtić.

Po izostanku reakcija na njen najnoviji neprimjereni komentar, čini se da opravdavanje obiteljskog nasilja neće biti i njen posljednji gaf na funkciji ministrice.