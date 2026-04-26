Muškarac sačmaricom pucao na sigurnosno osoblje, Trump na sigurnom, napadač uhapšen

Američkog predsjednika Donalda Trumpa i prvu damu Melaniju Trump izgurali su s večere Udruženja dopisnika Bijele kuće agenti Tajne službe u subotu uveče nakon što je muškarac otvorio vatru sačmaricom na sigurnosno osoblje, izvijestili su zvaničnici.

Prema pisanju CNN-a, uhapšeni osumnjičeni je identifikovan kao Cole Tomas Allen (31) iz Kalifornije.

Napadač je pucao na agenta Tajne službe, rekao je zvaničnik FBI-ja za Reuters.

Otprilike dva sata nakon incidenta, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u "dobrom stanju". Napadača je opisao kao "bolesnu osobu".

Svi federalni zvaničnici na večeri, uključujući Trumpa, bili su sigurni.

"Muškarac je napao sigurnosnu kontrolnu točku naoružan s više oružja, a srušili su ga neki vrlo hrabri pripadnici Tajne službe", rekao je Trump na pres-konferenciji u Bijeloj kući nakon incidenta.

Snimak koji je Trump objavio na Truth Socialu prikazuje nekoga kako brzo trči kroz sigurnosnu kontrolnu točku, na trenutak iznenadivši sigurnosno osoblje prije nego što su brzo izvukli oružje.

"Jurišao je s udaljenosti od 50 metara, tako da je bio jako daleko od sobe. Kretao se. Stvarno se kretao", rekao je Trump nakon što je svečana večera otkazana.

Zvaničnici vjeruju da je on "usamljeni vuk" koji je djelovao sam, rekao je Trump, dodajući: "Bio je to tip koji je izgledao prilično zlobno kad je bio na podu".

Nakon što je odjeknula pucnjava, prisutni na večeri su odmah prestali razgovarati i ljudi su počeli vikati "Dole, dole".

Mnogi od 2.600 učesnika su se sklonili dok su konobari pobjegli prema prednjem dijelu svečane dvorane.

Sigurnosni agenti gurnuli su zvaničnike kabineta na tlo, uključujući državnog sekretara Marca Rubia, ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr. i ministra unutrašnjih poslova Douga Burguma.

Večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, važnom događaju u washingtonskom društvenom kalendaru svake godine, prisustvovali su i mnogi članovi Trumpovog kabineta i drugi visoki zvaničnici administracije. Događaj se održava u podrumskoj plesnoj dvorani hotela Hilton.

Pucnjava je uslijedila nakon pokušaja atentata 2024.

Trump je na društvenim mrežama objavio da se nada da bi se večera, prva kojoj je prisustvovao kao predsjednik, mogla premjestiti za 30 dana.

Bio je meta dva pokušaja atentata 2024. godine dok je vodio kampanju za reizbor nakon što je napustio Bijelu kuću 2021. godine.

Najozbiljniji pokušaj dogodio se dok je Trump vodio kampanju na skupu na otvorenom u Butleru u Pennsylvaniji u julu 2024.

Trumpa je u gornji dio uha upucao 20-godišnji naoružani napadač. Naoružanog napadača ubili su pripadnici osiguranja.

Nešto više od dva mjeseca nakon pucnjave u Butleru, agenti Tajne službe uočili su muškarca s pištoljem koji se skrivao u grmlju u golf klubu Trump International u West Palm Beachu na Floridi, dok je Trump bio na terenu.

Smatralo se da je to pokušaj atentata, a osumnjičeni napadač je u februaru osuđen na doživotni zatvor.

Mjesto subotnje večere, Hilton u Washingtonu, bio je poprište pokušaja atentata na predsjednika Ronalda Reagana, kojeg je 1981. godine ispred hotela upucao i ranio potencijalni atentator.