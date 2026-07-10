'Non paper' sa Mundijala: Šta su postigli reprezentacija BiH i Zmajevi?
Mundijal je građanima BiH donio energiju i ponos kakvi se nisu osjetili decenijama. U ovoj epizodi slušamo mladu dijasporu koja je u BiH doputovala iz raznih krajeva svijeta, novinarske utiske iz Amerike, analizu sportske psihologinje i komentar sarajevske pijanistice s metlom u rukama. Zašto red, rad, disciplinu, sistem i timski rad očekujemo od igrača na terenu, a isto to ne tražimo od političara i u sopstvenom životu i društvu?
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