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'Non paper' sa Mundijala: Šta su postigli reprezentacija BiH i Zmajevi?

'Non paper' sa Mundijala: Šta su postigli reprezentacija BiH i Zmajevi?
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'Non paper' sa Mundijala: Šta su postigli reprezentacija BiH i Zmajevi?

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Mundijal je građanima BiH donio energiju i ponos kakvi se nisu osjetili decenijama. U ovoj epizodi slušamo mladu dijasporu koja je u BiH doputovala iz raznih krajeva svijeta, novinarske utiske iz Amerike, analizu sportske psihologinje i komentar sarajevske pijanistice s metlom u rukama. Zašto red, rad, disciplinu, sistem i timski rad očekujemo od igrača na terenu, a isto to ne tražimo od političara i u sopstvenom životu i društvu?

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