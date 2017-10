Mostovi prijateljstva Požežena i Mostaraca

Počelo je prošle godine učešćem Požege na mostarskom sajmu, zatim su usledile zvanične posete i delegacija Mostara je ponovo u Požegi.

“Mi smo krenuli u jednu lepu priču i ozbiljnu saradnju bez ikakvih interesa, od srca i ova saradnja će se nastaviti”, rekao nam je Duško Đorđević iz požeške opštine.

“Najpre pravimo veze u kulturi, sportu i turizmu, krećemo sa prijateljske baze, ljudski, upoznali smo se pre godinu dana i počeli smo da pravimo mostove. Prelazimo ih i povezujemo se. Nadam se da će ovo dugo trajati i pretvoriti se u saradanju na svim nivoima”, navodi Đorđević.

Povod za susret ovog puta je, između ostalog, i učešće mostarskih umetnika na međunarodnoj likovnoj koloniji u požeškom selu Prilipac, što organizuje seoska crkva i opština Požega.

Tokom prvog susreta Požešana i Mostaraca govorilo se o budućem prijateljstvu i nastavljanju saradnje, kaže direktor Kulturnog centra Mostara Edo Mujin.

“Kada su predstavnici požeške opštine došli na naš Sajam trešnje prošle godine, cjeli region je bio oduševljen njihovim štandom i aktivnostima koje su predočili na tom poznatom hercegovačkom sajmu. Nastavićemo da gajimo tu saradnju i nastojati da se makar tri- četiri puta godišnje srećemo. Mi da dođemo ovde u Požegu ili Požežani u naš Mostar što bi nam zaista bilo jako drago. Ima u Mostaru više manifestacija na kojima Požežani mogu uzeti učešće. Već smo pružili ruku prijateljstva ali sa još jednim veliki stiskom. Produžićemo prijateljstvo koje će trajati i nadam se prenosiće se iz generacije na generaciju”, rekao je Mujin.

Kultura je prvo polje stvaranja poverenja među ljudima a tu smo da prenesemo pozdrave Mostaraca i uručimo mali poklon, simbol kraja iz koga dolazimo, poručio je direktor Zavoda za prostorno uređenje kantona Mostar Salim Bubalo.

“Evo grad Mostar i opština Požega su pre godinu dana krenuli u taj ljep i sadržajan projekat druženja i vraćanja određenih spoznaja o povjerenju i razvijanju novih spoznaja kako u kulturnom, tako i u privrednom pa i u drgim segmentima življenja. To je sve ono što jednoga čovjeka čini dostojnim bio on u Mostaru ili Požegi. Sa sigurnošću i sjajnim impresijama, mogu ponijeti odavde iz Požege velike pozdrave građanima Mostara, isto kao što sam ovde Požežanima uručio tople pozdrave Mostaraca, a Požežanima predajem jedan simboličan poklon koji oslikava cijelu Hercegovinu, jedna je to voćka, šipak je mi tamo zovemo, to je nar i Požežani shvataju sa koliko ljubava se nekome predaje jedan pokolon iz prirode. Simbol našeg kraja”, rekao je Bubalo.