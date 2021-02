Staza od stakla sa koje se pruža pogled na Mostar

Mostar, popularno turističko odredište na jugu Bosne i Hercegovine, je ovih dana dobio novu, neobičnu atrakciju: riječ je o projektu staze, izgrađene na lokalitetu brda Fortica, istočno iznad Mostara, s koje se pruža pogled na grad iz ptičje perspektive.



Radi se o staklenoj stazi-šetnici sa metalnom konstrukcijom, izdignutoj oko 15 metara iznad tla, u obliku potkovice, ukupne dužine od 42 metra.



To je novi u nizu sadržaja koje je na lokalitetu posljednjih godina pokrenutog Parka Fortica izgradilo Brdsko-biciklističko udruženje MTBA iz Mostara.



“Ideja čitavog projekta jeste ustvari da turiste iz Mostara privučemo da posjećuju okolne planine. Ovo je jedan ‘mamac’, kojim mi pozivamo turiste, koji su obično koncentrisani u gradovima, da posjete ruralna područja, da uživaju, u ovom slučaju, u pogledu na grad, te da otkrivaju ta okolna mjesta Mostara, koja imaju zaista veliki potencijal za razvoj ruralnog turizma”, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Brdsko-biciklističkog udruženja MTBA iz Mostara, Đani Rahimić.



Projekat Staklene staze/šetnice “Skywalk” su finansirali američka Agencija za međunarodni razvoj (USAID), Italijanska razvojna agencija i Grad Mostar. Projekat je implementirao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u sklopu projekta Via Dinarica, koji se provodi na području zemalja Zapadnog Balkana, od Albanije do Slovenije.



Projekat je pokrenut prije izbijanja pandemije korona virusa. Mnoge države se jesu suočile sa problemom smanjenih prihoda od turizma, zbog pandemije virusa korona, ali u Parku Fortica kažu da su zadovoljni proteklom sezonom, s obzirom na povećan broj domaćih turista.



Iako zvanično turistička sezona još nije ni počela, već se mogu vidjeti posjetioci na šetnici, i domaći i inostrani, s koje se pruža prekrasan panoramski pogled na Mostar i okolinu.



Inače, Staklena šetnica je samo jedan u nizu projekata izgrađenih u okviru Parka Fortica. Park Fortica sada nudi sportsko penjalište, na prirodnoj stijeni, idealnoj za ljetne uslove, zatim markirane biciklističke staze sve do planina Velež i Prenj, kao i planinarske staze, potom već sada poznati 570 metara dugi zip-line između kota Fortica i Stolac, kao i adrenalinski viseći most na obližnjem lokalitetu uzvišenja Stolac. Jedna od atrakcija u parku je i tridesetmetarski jarbol sa zastavom Bosne i Hercegovine, dimenzija šest sa dvanaest metara. Tu je i planinski dom, koji nudi 12 kreveta za prenoćište.



Lokalitet Fortice ima i historijski značaj. Tu je u vrijeme austrougarske uprave u BiH bio natpis sa inicijalima cara Franje Josipa I, dok je za vrijeme bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) tu bio natpis ‘Tito volimo te’, što je od devedesetih prepravljeno u ‘BiH volimo te’, što i dan-danas stoji. Taj natpis se takođe može vidjeti, ako se gleda kroz stakleni pod šetnice.



Projekat Parka Fortica pokrenut je još 2016. godine, uređenjem istoimenog izletišta iznad Mostara, na mjestu gdje su se nekad nalazili razrušeni austrougarski i italijanski vojni objekti.



