2 Na susjednoj zgradi u Vukovarskoj ulici, novi mural u nastanku. Umjetnik je Hnrx iz Austije, koji je za Radio Slobodna Evropa (RSE) izjavio kako je prvi put u Mostaru i kako u tom gradu ima mnogo inspirirajućih mjesta. Nije otkrio kakvo je djelo u nastanku i nije želio da se fotografira njegov portret.



"Vrlo je zanimljivo kulturno i historijsko mjesto. Ono što je zanimljivo je da se različite religije susreću ovdje. To je mješavina kultura i mislim da je to dobra stvar. Možda je ponekad ljudima teško živjeti u takvoj vrsti dinamike, ali mislim da je dobra stvar miješati kulture i to je za mene inspirirajuće", rekao je za RSE austrijski street arts umjetnik.