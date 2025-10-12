Potkupljuje li Vučić građane da bi sačuvao vlast?

Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Sagovornici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar.

Bilo je reči o tome odakle vladi pare da poveća minimalne zarade, plate zdravstvenim i prosvetnim radnicima i penzije, da li će država zbog toga morati da se još više zaduži i da li Srbija u ovom trenutku ima najmanje kamate na gotovinske kredite u svojoj istoriji kao što je obećao Vučić i šta to znači za njenu ekonomiju.

Razgovaralo se i o predlogu vlade da se usvoji zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata kojih u Srbiji ima četiri miliona i 800 hiljada, da li je to urađeno zato što Vučić očekuje da će najveći deo vlasnika tih objekata na narednim izborima glasati za vlast s obzirom na to da će moći da ih legalizuju uz minimalnu taksu, da li se tim zakonom nanosi nepravda onim građanima koji su poštovali zakon i uredno platili ne male sume da bi dobili dozvolu za izgradnju svojih kuća i stanova, kao i o tome da li je najviše bespravnih objekata u Srbiji podignuto za vreme vladavine Aleksandra Vučića.

Omer Karabeg: Aleksandar Vučić je nedavno najavio povećanje plata zdravstvenim i prosvetnim radnicima za pet posto i penzionerima za 12 posto. Zdravstvenim i prosvetnim radnicima plate su povećane od 1. oktobra, a penzije će biti povećane od 1. decembra. Pored toga minimalna zarada je od 1. oktobra povećana za devet posto, a od 1. januara će biti veća još za 10 posto. Da li je sve to priprema za izbore?

Danica Popović: Da i ne. Da u smislu da su to obećanja koja mogu da navedu ljude da razmisle o tome da ipak glasaju za njega, ali većina ljudi u Srbiji je svesna da je inflacija veća od svih povećanja o kojima Vučić govori i da nam se standard pogoršao. Naravno, naš predsednik će nas stalno ubeđivati da nam se standard poboljšao, a znamo da hiljadu puta ponovljena laž postaje istina.

Predizborno podmazivanje

Milan Ćulibrk: Ova povećanja su samo ispunjavanje onoga što je davno obećano i onoga što piše u zakonu. Kad je reč o penzijama, one se po zakonu svakog decembra usklađuju u odnosu na to koliki je njihov udeo u bruto domaćem proizvodu. Ako je manji od 10 posto, penzije se povećavaju za isti procenat za koliko su od jula prošle do jula ove godine povećane prosečne plate. Pošto je to povećanje bilo 12 posto, povećanje penzija je samo ispunjavanje onoga što piše u zakonu. Ništa više od toga.

Što se tiče plata zaposlenih u prosveti, prosvetni radnici su mesecima štrajkovali zato što su im plate manje od proseka u Srbiji, pa je vlada donela odluku da im se plate povećaju za pet posto u martu i isto toliko u oktobru ove godine. Prema tome, sadašnje povećanje je samo ispunjavanje onoga što je bila obaveza vlade, mada i s ovim oktobarskim povećanjem prosvetni radnici neće dostići prosek plata u Srbiji. Jedino je vanredno povećana minimalna zarada. Dakle, ova povećanja su s jedne strane podmazivanje mašine pred izbore, a s druge strane samo ispunjavanje onoga što je obećano mnogo ranije ili je definisano zakonom.

Karabeg: Odakle pare za sva ta povećanja? Nema više stranih investicija, a neki strani investitori se zbog ekonomske krize u Evropi povlače iz Srbije.

Ćulibrk: Srbija će se dodatno zadužiti. To je jedini odgovor. Trenutno je najveći problem što ove godine prvi put imamo veći odliv stranih investicija nego priliv. Ono što će strani investitori po osnovu ostvarenog profita izneti iz Srbije biće veće od novih investicija. Dosada smo imali veći priliv nego odliv što je omogućilo održavanju fiksnog kursa dinara koji imamo već 10,11 godina. Sada se situacija menja.

I još nešto. Planirano je da bruto domaći proizvod ove godine poraste za 4,2 odsto. U prvom polugodištu taj rast je bio upola manji – tako da će u najboljem slučaju biti 2,5 odsto. Kolač koji se deli postaje sve manji, a vlast obećava da će svako dobiti veće parče. To nije moguće, osim ako nije u pitanju još jedna trik vrhunskih mađioničara kakvi su predsednik Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali.

'Najniže kamate u istoriji'

Karabeg: U avgustu ove godine Vučić je najavio najniže kamate na gotovinske kredite u istoriji Srbije. Šta je bilo od toga, mogu li to banke izdržati?

Popović: Neće biti najniže u istoriji, ali biće manje zato što je Jorgovanka Tabaković, službenica Aleksandra Vučića, inače trenutno guvernerka Narodne banke, naredila bankama da kamatne stope moraju da budu niže. Bankari će ih naravno spustiti da bi održali dobre odnose sa guvernerkom i to će trajati dok Vučić na tome bude insistirao.

Ćulibrk: Nakon smanjenja kamatnih stopa došli smo u apsurdnu situaciju da su kamatne stope na gotovinske kredite kod Poštanske štedionice manje od šest odsto, a da je ta ista banka državi odobrila dugoročni investicioni kredit za finansiranje Nacionalnog stadiona po kamati od osam posto.

Kako je moguće da država, koja svojim budžetom garantuje da će vratiti kredit, plaća veću kamatu od bilo kog zaposlenog ili penzionera u ovoj zemlji koji sigurno ne može da ponudi tako sigurnu garanciju da će vratiti gotovinski kredit. Pokušajte da to objasnite nekom zapadnom bankaru, pa ćete videti kako će reagovati. Ali Vučić je tako naredio i guvernerka je izvršila njegov nalog.

'Totalna amnestija'

Karabeg: Meni se čini da je Vučićev daleko najozbiljniji potez u nastojanju da pridobije birače to što će država dozvoliti legalizaciju bespravno izgrađenih objekata kojih ima oko četiri miliona i 800 hiljada. Vučić je rekao da će najveći broj tih objekata moći da se legalizuje jednostavnim postupkom uz taksu od 100 eura. Da li će to Vučiću doneti veliki broj glasača jer vlasnici bespravno podignutih objekata godinama željno čekaju njihovu legalizaciju?

Popović: Vučić je imao većinu glasova birača i bez ove legalizacije. Vlasnicima bespravno izgrađenih objekata ništa se ne bi desilo kada bi imovina ostala nelegalizovana. To je samo populistička i reklamna mera. Neće oni zbog toga glasati za njega, oni za njega glasaju zato što su ucenjeni.

Niko u Srbiji nema radno mesto u državnom aparatu, a da pored svog glasa ne mora da obezbedi još makar pet-šest sigurnih glasova za Vučića. Vučić finansira svoje biračko telo – ili im obezbeđuje radna mesta i povlastice ili im direktno daje novac. Oni koji glasaju za Vučića u najvećem broju slučajeva imaju direktnu finansijsku korist. Ako nije finansijska, onda je poslovna.

Ćulibrk: Postoji tu i jedan drugi problem. Ljudi koji su legalno gradili ili su kupili legalno izgrađene stanove godinama ne mogu da se upišu kao vlasnici jer katastar ne radi kako treba, to je usko grlo. Kad katastar nije stanju da obradi 60.000 zahteva da se uknjiži legalna imovna, kako će za dva meseca da uknjiži 4,8 miliona nelegalnih objekata.

Uostalom, ova vlast je odgovorna za masovnu bespravnu gradnju jer je tokom njihove vladavine izgrađeno tri miliona nelegalnih objekata. Ljudi koji su gradili tako što su državi plaćali sve što se mora platiti, sada se osećaju kao magarci, čekaju samo da im uši porastu jer će oni koji su bespravno gradili legalizovati svoje objekte za 100 evra, a u centru Beograda ceo objekat za 1.000 evra. Ovo je populistička i krajnje nepravedna mera. Ovo može da uradi samo vlast koja je napravila haos, pa ne zna kako iz njega da izađe osim da proglasi totalnu amnestiju, kao što Vučić uostalom amnestira batinaše koji su prebijali ljude koji su mirno protestovali.

Karabeg: A da li će taj potez doneti Vučiću glasove?

Ćulibrk: Vlast je procenila da će im ovo doneti nekoliko stotina hiljada glasova. Možda i hoće, ostaje da vidimo, ali, ako su već sigurni, zašto ne raspišu izbore, pa da vidimo da li će se to zaista i desiti.

Poslušni tajkuni

Karabeg: Da li taj potez najviše ide na ruku tajkunima koji su bliski vlasti i koji su po Srbiji bespravno izgradili veliki broj zgrada i drugih objekata?

Popović: Mislim da tajkuni imaju najmanje problema sa bespravnom gradnjom osim ako nisu neposlušni. Tajkuni se ne obraćaju toliko vrhovnoj vlasti. Oni potkupljuju srednji nivo vlasti koji im završava sve papire. Tako da oni zaista nemaju nikakvih problema sa vlašću ukoliko nisu kao Zoran Drakulić koji je javno protiv Aleksandra Vučića. On može da ima problema ako ima neki objekat za koji nema legalne papire. Njemu će biti oduzeto, svi ostalo mogu da mirno spavaju. Videli ste kako je Klub privrednika pozdravio ekonomske mere Aleksandra Vučića. Kad jednom pohvališ predsednika, sutra će ti svi papiri biti legalizovani.

Ćulibrk: Nedavno su kolege iz BIRN-a objavile istraživanje da je u proteklom periodu samo u Beogradu legalizovano nekoliko stotina hiljada kvadrata čiji su vlasnici tajkuni. Oni nisu ugroženi. Njima će možda ovaj zakon omogućiti da legalizuju i bespravno podignute građevina u zaštićenim zonama, u prirodnim parkovima gde po zakonu nikakva gradnja nije dozvoljena.

Kad se predlog ovog zakona pojavio, postavio sam pitanje da li će biti legalizovan i onaj fantomski objekat na samom vrhu Kopaonika. Pre osam godina 2017. doneto je izvršno rešenje da se taj objekat sruši, ali do danas država nije imala snage, spremnosti i volje da uradi ono što je građevinski inspektor naložio. Baš me interesuje da li će u on biti legalizovan.

Popović: Garantujem da hoće.

Ćulibrk: Sličnu situaciju imali smo pre nešto više od 30 godina kada je u jeku hiperinflacije vlast Slobodana Miloševića donela zakon o otkupu društvenih stanova. Mnogi su tada stanove od 100 kvadrata otkupili za pedesetak nemačkih maraka, to je 25 evra. Milošević je posle toga pobedio na izborima. Vučićeva vlast povlači čitav niz populističkih poteza koji su sračunati na to da se stvori privid da je građanima ovaj režim nešto poklonio. Oni koji veruju u taj privid zaboravljaju da u ekonomiji nema besplatnog ručka, da na kraju sve to neko mora da plati, a to su isključivo građani Srbije kao poreski obveznici.

Karabeg: Vučić je rekao da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva bespravna gradnja. Verujete li u to?

Popović: Nikada nisam verovala u bilo šta što taj čovek kaže. Vučić četiri puta dnevno menja mišljenje – tako da je zaista uzaludno slušati šta taj čovek govori.

Ćulibrk: Kad je Vučić rekao da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva bespravna gradnja, ja sam se nasmejao jer je takva odredba postojala i u zakonu koji je usvojen pre desetak godina. Od tada do danas u Srbiji je, kao što sam rekao, sagrađeno tri miliona nelegalnih objekata i nijedan nije srušen. Osim ako se njegov vlasnik nije zamerio vlastima Jedino se tim ljudima rušilo. I nakon ovog zakona opet će se bespravno graditi, a objekti će se rušiti samo onima koji ne podržavaju vlast.

Nacionalni stadion – bespravni objekat?

Karabeg: Da li će legalizacija bespravne gradnje napuniti državnu kasu? Recimo da svaki vlasnik bespravno izgrađenog objekata, kojih je oko četiri miliona i 800 hiljada, plati samo 100 eura za njegovu legalizaciju što je najniža taksa, a za luksuzne objekte biće i veća, to je najmanje pola milijarde eura.

Popović: Pitanje je da li će toliko para doći u budžet. Šta će se desiti onima koji potpišu da će uplatiti taksu za legalizaciju, pa ne uplate? Ništa im se neće desiti. Kao što im se ni sada ništa ne dešava. Ali mislim da treba da se vratimo na nešto što je gospodin Ćulibrk rekao, a to je da se stabilnost režima i privrede Aleksandra Vučića zasniva na stabilnom deviznom kursu od 117 dinara za evro. To je nešto što je postalo sinonim uspeha ovog režima.

To je sve lepo išlo dok su prihodi od stranih investicija bili veći od rashoda, odnosno od odliva novca u druge zemlje po osnovu dobiti od tih investicija. Kako su sada rashodi veći od prihoda nema više osnova da se održi dosadašnji kurs. Počela je da se ljulja Vučićeva priča. Kada se jednom zaljulja, a ne bih volela da se to desi, u tom trenutku nijedne pare ovog sveta neće biti dovoljne da Srbija zadrži ekonomsku stabilnost.

Ćulibrk: Hajde neka bude pola milijarde evra uplaćeno u budžet. Ali to je samo polovina novca koji će otići za izgradnju jednog velikog nelegalnog objekta – Nacionalnog stadiona u Surčinu koji se gradi bez dozvole. Prva dozvola je stigla u septembru ove godine, a on je počeo da se gradi u maju prošle godine. Po nekim procenama taj stadion će koštati 960 miliona evra i svake godine će da pravi gubitke od 50 do 60 miliona evra. Dakle, i ako novac od legalizacije doleti u državnu kasu, on će iz nje još brže da izleti.

Kupljena ljubav

Karabeg: U zaključku, da li će Vučić svim ovim potezima uspeti da potkupi građane i obezbedi pobedu na narednim izborima kao što je to nekad uspevalo Miloševiću?

Popović: Mislim da odgovor na vaše pitanje daje sam Aleksandar Vučić time što ne želi da raspiše izbore. On je do sada znao koliko ima sigurnih glasova – da ne pričamo kako ih je stekao. Recimo i tako što nijedan direktor u Srbiji nema stalno radno mesto, već je na toj funkciji na određeno vreme, pa zna da svakog sekunda može da odleti. I zato su svi užasno poslušni, ne samo oni, nego i njihove familije. Da ne pominjem mrtve glasače. Prvi put sada Vučić izbegava da raspiše izbore i to je znak da je u debelom minusu.

Ćulibrk: Vučić je predložio zakon o legalizaciji bespravnih objekata nadajući se da će mu to pomoći da dobije izbore. Ali činjenica je da još nije raspisao izbore, iako studenti i građani to traže već skoro godinu dana, govori da mu akcije na političkoj berzi ne stoje tako dobro kao što pokušava da nas ubedi. Organizuje kontraproteste i kontrablokade ne bi li pokazao da uživa podršku građana.

On tu ljubav kupuje našim parama i jedino na taj način može da obezbedi prisustvo ljudi na tim skupovima. Vučić još uvek procenjuje da li da raspiše izbore, nije siguran. Stalno obećava da će 2027. prosečna plata u Srbiji dostići 1.400 evra, penzije 650 evra, a minimalne zarade 600 evra. Ne bih se začudio da za mesec ili dva Aleksandar Vučić ili Siniša Mali kažu da će prosečna plata u Srbiji 2035. godine biti 3.000 evra. Ne lipši magarče do zelene trave.

Popović: Moramo imati u vidu da je predsednik Vučić hiperaktivan. On nam stalno nešto obećava – za dve godine će nam dati ovo, za pet ono, možda će početi da govori i o tome šta će nam dati za 60 godina. Na taj način on nam ne samo vezuje mozak, nego i poručuje – ja ću ostati predsednik još 60 godina.

Dakle, zajedno sa onim što obećava da će nam doći u džep obećava i da će ostati na vlasti. Do sada je većina naroda to prihvatala, izgleda da više neće. Ali da ponovim. Treba samo gledati devizni kurs. Dokle god kurs bude stabilan, predsednik Vučić će biti snažan i moći će da pokrade izbore i da ostane na vlasti.