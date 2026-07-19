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Koliko je čvrsto jedinstvo opozicije u bh. entitetu Republika Srpska?

Koliko je čvrsto jedinstvo opozicije u bh. entitetu Republika Srpska?
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Koliko je čvrsto jedinstvo opozicije u bh. entitetu Republika Srpska?

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Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse opozicije pobijedi na oktobarskim izborima za predsjednika Republike Srpske. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Banjaluke - Tanja Topić i Đorđe Vujatović.

Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse opozicije pobijedi na oktobarskim izborima za predsjednika Republike Srpske. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Banjaluke - Tanja Topić i Đorđe Vujatović.

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