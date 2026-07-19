Da li Vučić istovremeno podržava i Dodika i Stanivukovića?

Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse opozicije pobijedi na oktobarskim izborima za predsjednika Republike Srpske. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Banjaluke - Tanja Topić i Đorđe Vujatović.

Bilo je riječi o tome koliko je čvrsto jedinstvo opozicije koja je stala iza Branka Blanuše, predsjednika Srpske demokratske stranke, kao njihovog jedinog predsjedničkog kandidata, zašto je Draško Stanivuković, lider Pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banjaluke, u posljednji trenutak odustao od vlastite kandidature i dao podršku Blanuši i koliko je ta podrška iskrena, zašto je Blanuša posljednjih mjeseci nudio Stanivukoviću da bude kandidat umjesto njega i da li je time umanjio kredibilitet koji je stekao dobrim rezultatom na prošlogodišnjim novembarskim vanrednim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Razgovaralo se i o tome koliko se politički vrh Srbije upliće u izbore u Republici Srpskoj i da li igra dvostruku igru istovremeno podržavajući i vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata i pojedine opozicione funkcionere, kako je Srpska pravoslavna crkva proteklih godina na izborima snažno podržavala Milorada Dodika i njegovu stranku, kao i o tome da li je Draško Staniviković uspio da pridobije dio sveštenstva velikim novčanim darovima i izgradnjom Parohijskog doma u centru Banjaluke.

Omer Karabeg: Nedavno su sve opozicione stranke u Republici Srpskoj stale iza Branka Blanuše, predsjednika Srpske demokratske stranke, kao njihovog kandidata za predsjednika Republike Srpske.

Jedinstvo je postignuto nakon što je Draško Stanivuković, lider pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banjaluke, povukao svoju kandidaturu i dao podršku Blanuši.

Zašto je Stanivuković toliko oklijevao i donio odluku u posljednji čas, dan prije nego što je istekao rok za podnošenje kandidatura?

Tanja Topić: Ne znam koji su motivi naveli Draška Stanivukovića da donese odluku u zadnjoj minuti, rekla bih čak u dvanaest i pet. Ali je sasvim sigurno da je njegovo oklijevanje nanijelo puno štete opoziciji.

Moram reći da ne vidim to jedinstvo na način kako se ono predstavlja - kao uspješan, veliki istorijski potez Draška Stanivukovića. Bilo je tu jako puno natezanja. Sam Blanuša, kojeg je kandidovala Srpska demokratska stranka, gotovo iz sata u sat prenosio je svoju kandidaturu na Draška Stanivukovića.

Draško Stanivuković je sve vrijeme mahao rezultatima nekakvih istraživanja javnog mnjenja i govorio da oni pokazuju kako jedino on ima kapacitet da pobijedi kandidata vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Ja lično nisam pretjerano uvjerena da su mu ta istraživanja baš išla u prilog i da je to bio jedan od razloga zašto se povukao. Međutim, tokom dugotrajnog preganjanja opozicionih političkih partija oko kandidatura u javnosti je stvoren utisak da je opozicionim liderima stalo samo do raspodjele fotelja. Tako da je njihov kredibilitet prilično narušen.

Blanuša i Stanivuković

Đorđe Vujatović: Draško Stanivuković je već godinama na lokalnom nivou blizak SNSD-u, ali jedan dio opozicije to uopšte ne želi da vidi.

S druge strane, on je počeo da preuzima jedan dio političara, poslanika i odbornika svojih koalicionih partnera. On ne radi na jedinstvu opozicije, on u stvari želi da sebi stvori bazu kako bi mogao da kontroliše što veći broj glasača.

Partija demokratskog progresa i Pokret Sigurna Srpska nemaju razvijenu stranačku infrastrukturu u lokalnim zajednicama kakvu ima Srpska demokratska stranka i Stanivuković želi da preuzme njihovu infrastrukturu.

Omer Karabeg: A zašto je odustao od kandidature?

Đorđe Vujatović: Mislim da je to uradio zato što je shvatio da nema podršku čvrstog jezgra SDS-a i stranke Za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

Ne voli da bude gubitnik. On stalno govori da je uvijek dobijao izbore kad god je na njih izlazio, a sada vidi da su mu građani okrenuli leđa.

Omer Karabeg: Draško Stanivuković je izjavio da snažno podržava Branka Blanušu jer je, kako je rekao, interes Republike Srpske iznad pojedinačnih i stranačkih interesa.

Da li će on stvarno voditi kampanju za Branka Blanušu ili su to samo riječi?

Tanja Topić: Ne bih 100 posto vjerovala u njegovu izjavu i podršku. Mislim da on prepušta Blanuši da bude taj koji će izgubiti izbore, pa će on nakon toga moći da kaže - ja sam bio dobitna kombinacija, da ste svi bili za mene, sasvim sigurno bismo bili na pobjedničkoj strani.

Za koga će igrati - to još uvijek ne znamo. Lako je moguće da je Draško Stanivuković neiskren u svojim izjavama i da na terenu neće radi za Blanušu.

Narušeni kredibilitet

Omer Karabeg: Koliko je Blanuša jak kandidat?

Đorđe Vujatović: Blanuša je apsolutno neozbiljan kandidat. On je, možemo to reći, politički analfabet, osoba koja je zalutala u politiku.

Rekao bih da je njegov dobar rezultat na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske bio slučajan, prije svega posljedica loše kampanje SNSD-a koji je dugo govorio da su ti izbori nametnuti i nepotrebni i da neće priznati njihove rezultate.

Uoči ovogodišnjih oktobarskih izbora Blanuša šalje loše poruke. U jednom trenutku kaže da je kandidat, u drugom da kandidaturu prepušta Drašku Stanivukoviću.

Pored toga, prekrajao je izborne liste u pojedinim izbornim jedinicama, mijenjao volju koordinacionih odbora i nametao svoje ljude. Sve što je radio u protekla tri-četiri mjeseca kao da je radio s namjerom da izgubi što više glasova.

Građani su nezadovoljni i razočarani ponašanjem Branka Blanuše, posebno oni koji su opoziciono nastrojeni. Bojim se neće imati dobar rezultat.

Tanja Topić: Blanuša je narušio kredibilitet, vjerodostojnost i dignitet - osobine koje je ispoljio na prijevremenim predsjedničkim izborima novembra prošle godine.

Naravno, mnogi su tada za njega glasali nezadovoljni vlašću SNSD-a koja je bila opterećena korupcijom i kriminalom. Stvoren je imidž Branka Blanuše kao čestitog čovjeka koji je ostvario zavidnu profesionalni uspjeh i karijeru sopstvenim naporima, sopstvenim radom, a ne zahvaljujući članskoj karti političke partije kojoj pripada.

Međutim, sadašnje njegovo ponašanje, gdje je on kao univerzitetski profesor svoju kandidaturu nudio Drašku Stanivukoviću koji ima srednju školu, stvorilo je utisak u javnosti da njime manipuliše jedan srednjoškolac.

Blanuša je za vrlo kratko vrijeme uspio da pokvari imidž koji je stekao na prijevremenim izborima. Izgubio je dio glasača koji su opoziciono nastrojeni.

A što se tiče jedinstva, kojim se opozicija toliko hvali, napomenula bih da je već došlo do raskola unutar opozicionog bloka upravo zahvaljujući izjavama Branka Blanuše koji je Draška Stanivukovića promovisao kao budućeg premijera bez saglasnosti ostalih članica bloka.

Đorđe Vujatović: Kad je promovisao Draška Stanivukovića kao premijera Blanuša je pokazao popriličnu nezrelost. Prije svega jedan profesor promoviše jednog srednjoškolca da bude premijer.

A s druge strane kako može neko ko je kandidat za predsjednika da kaže da daje mandat premijeru. Valjda treba sačekati da se izbori završe i da vidimo ko će biti predsjednik. Samo predsjednik može dati mandat premijeru.

Što je najapsurdnije Draško Stanivuković nakon toga izjavljuje da prihvata ponudu Branka Blanuše. I onda nastaje konflikt unutar opozicionog bloka, Narodni front Jelene Trivić kaže - nismo se tako dogovorili, ne mogu Branko Blanuša i Draško Sanivuković da sami raspoređuju resore. Kako narod kaže - usekli su ražanj, a zec je još uvijek u šumi.

Tanja Topić: Ne znam da li se radi o političkom amaterizmu i neznanju ili o jednoj vrsti manipulacije da bi se kod građana proizveo utisak da su maltene osvojili vlast. Ako nemate većinu, odnosno 42 ruke u parlamentu Republike Srpske, onda je iluzorno uopšte govoriti o tome da Branko Blanuša imenuje Draška Stanivukovića kao mandatara za sastav vlade.

Ja mislim da je u cijeloj ovoj sagi prste umiješala i vlast iz Srbije, odnosno ljudi bliski toj vlasti koji kontrolišu pojedine frakcije unutar SDS-a. A da paradoks bude veći ta ista vlast snažno podržava Milorada Dodika.

Ranijih godina bilo je nekih inicijativa koje su poticale iz Srbije i koje su se zalagale za formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Možda je to koncept sa kojim Beograd ulazi u ove izbore.

Dvostruka igra Beograda

Omer Karabeg: Koliki će biti uticaj Beograda na ishod izbora u Republici Srpskoj?

Đorđe Vujatović: Ogroman. Nijedna vlast u Republici Srpskoj od devedesetih na ovamo nije mogla biti formirana bez prećutne ili glasne saglasnosti zvaničnog Beograda - od Borisa Tadića do Aleksandra Vučića.

Već godinama tokom svake izborne kampanje ljudi iz Vučićeve stanke prisustvuju izbornim skupovima SNSD-a. Istini za volju jedan dio njih je zadnjih godina u komunikaciji i sa dijelom opozicije, prije svega sa Draškom Stanivukovićem.

Tu prije svega mislim na Miloša Vučevića, predsjednika Srpske napredne stanke, koji održava komunikaciju sa Stanivukovićem. Vlast u Srbiji ni na koji način ne želi da na vlast u Republici Srpskoj dođe neko ko nije pod nekom vrstom njihove kontrole ili bar da s njim nemaju jako dobru saradnju.

Omer Karabeg: Da li Beograd istovremeno podržava i Milorada Dodika i Draška Stanivukovća?

Tanja Topić: Definitivno da. O tome se javno govori. Stanivuković je vrlo rado i često viđen gost u Beogradu mada se to ne prezentuje toliko u javnosti kao sto je to slučaj sa posjetama Milorada Dodika. Njemu su naklonjeni i mediji pod kontrolom Aleksandra Vučića. Skrenula bih pažnju i na činjenicu da je Pokret Stabilna Srpska, koji je pokrenuo Draško Stanivuković, zapravo preslika Vučićevog Pokreta za narod i državu koji u stvari nikada nije zaživio.

Omer Karabeg: Da li Draško Stanivuković ima direktne kontakte sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem?

Đorđe Vujatović: Apsolutno ima.

Ja vjerujem da je Miloš Vučević samo jedan od komunikacionih kanala. Tu je i Adam Šukalo koji je nekad bio opozicionar u Republici Srpskoj, a sada je u Srpskoj naprednoj stranci. Mislim da je čak savjetnik u jednom od ministarstava ili državni sekretar u Vladi Srbije. Šukalo je jedna od glavnih komunikacijskih poluga između Srpske napredne stranke i opozicije u Republici Srpskoj.

Inače, Aleksandru Vučiću i vlastima u Srbiji ne odgovara ni prejak Milorad Dodik, niti prejaka opozicija. Njima je u stvari stalo do toga da kontrolišu sve procese i u Republici Srpskoj, samim tim i u Bosni i Hercegovini, kako bi se Srbija pozicionirala kao strateški partner za održavanje stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Stanivukovićev Parohijski dom

Tanja Topić: Na svim prethodnim izborima, čak i na lokalnim, pojedinci iz vlasti u Srbiji javno i otvoreno govorili su građanima Republike Srpske za koga da glasaju. To se radilo još od vremena Borisa Tadića. Važni ulogu imala je i Srpska pravoslavna crkva.

U svim prethodnim izbornim ciklusima dužnosnici Srpske pravoslavne crkve pozivali su građane Republike Srpske da glasaju za Milorada Dodika i SNSD i govorili da će u protivnom doći do nestanka Republike Srpske.

Poučen tom lekcijom Draško Stanivuković posljednih godina redovno prisustvuje svim crkvenim događajima i donira enormne sume za izgradnju crkava i objekata koji su vezani za Srpsku pravoslavnu crkvu.

Đorđe Vujatović: Draško Stanivuković se je toliko približio strukturama Srpske pravoslavne crkve da je sigurno uspio amortizovati njen negativan odnos prema opoziciji koji je bio dominantan prethodnih godina.

Podsetio bih da je patrijarh Irinej, kada je uoči izbora 2014. godine došao u Banjaluku da otkrije spomenik Stefanu Nemanji, izjavio da će samo pravi Srbi glasati za Dodika. To je bio momenat kada se Srpska pravoslavna crkva na najgrublji mogući umiješala u izbore proglašavajući izdajnicima one koje neće glasati za Dodika.

Dok mi pričamo u Banjaluci se gradi crkveni objekat zbog kojeg je izmijenjen regulacioni plan u centra Banjaluke. To je Parohijski dom koji ne samo da nikada nije postojao na tom mjestu, nego i ruži okolinu.

Međutim, Draško Stanivuković je mimo svih procedura, bez obzira na peticije građana, odlučio da se u centru Banjaluke, tridesetak metara od zgrade gradske uprave gradi Parohijski dom.

Nova tehnologija glasanja

Omer Karabeg: U zaključku, ima li opozicija u Republici Srpskoj i Branko Blanuša ikakve šanse da prekine dvodecenijski monopol Saveza nezavisnih socijaldemokrata na mjesto predsjednika Republike Srpske?

Đorđe Vujatović: Ako bi se poklopile sve kombinacije - ima.

Međutim, postavlja se pitanje šta je to što opozicija u ovom trenutku nudi. Izgubili smo mjesece slušajući rasprave o tome ko će biti kandidati, a da ni u jednom trenutku nismo čuli šta žele, koji su njihovi ciljevi, na koji način misle da poprave stvari u Republici Srpskoj.

Građani u Republici Srpskoj žele da čuju kako će bolje živjeti i šta im oni nude. Ako im nude samo svađe, kojima smo svjedočili prethodnih mjeseci, onda oni definitivno nemaju način da pobjede.

Ako do oktobra svaki dan budemo slušali ko je kriv, čija stranka je bolja, ne vidim pobjedu opozicije.

Tanja Topić: Branko Blanuša ima sansu da pobijedi, ako se poklope dvije stvari.

Jedna je da građani revoltirani i ogorčeni dosadašnjom vlašću iz protesta glasaju za njega, a druga je da nove tehnologije glasanja, koja će prvi put biti primjenjena na oktobarskim izborima, uspije anulirati političku korupciju koja je pratila sve dosadašnje izbore.