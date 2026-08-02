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Odnos vlasti u Srbiji prema univerzitetu

Odnos vlasti u Srbiji prema univerzitetu
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Odnos vlasti u Srbiji prema univerzitetu

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Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je odnos vlasti u Srbiji prema univerzitetu. Sagovornici su bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti.

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