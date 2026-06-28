Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos pravosuđa u Bosni i Hercegovini prema ratnim zločinima. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Mirsad Tokača, direktor Istraživačko dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Nekažnjavanje za ratne zločine
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos pravosuđa u Bosni i Hercegovini prema ratnim zločinima. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Mirsad Tokača, direktor Istraživačko dokumentacionog centra iz Sarajeva.
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