Nekažnjavanje za ratne zločine

Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos pravosuđa u Bosni i Hercegovini prema ratnim zločinima. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Mirsad Tokača, direktor Istraživačko dokumentacionog centra iz Sarajeva.