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Nekažnjavanje za ratne zločine

Nekažnjavanje za ratne zločine
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Nekažnjavanje za ratne zločine

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Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos pravosuđa u Bosni i Hercegovini prema ratnim zločinima. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Mirsad Tokača, direktor Istraživačko dokumentacionog centra iz Sarajeva.

Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos pravosuđa u Bosni i Hercegovini prema ratnim zločinima. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Mirsad Tokača, direktor Istraživačko dokumentacionog centra iz Sarajeva.

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