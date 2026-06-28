Moskva gradi kompleks protivraketne odbrane u fondaciji Putinove ćerke

Moskva gradi novi kompleks protivraketne odbrane u blizini istraživačkog instituta povezanog sa ćerkom ruskog predsjednika Vladimira Putina, što izgleda kao najnoviji pokušaj jačanja odbrane prestonice od potencijalnih ukrajinskih raketnih napada.

Ruski servis Radio Slobodna Evropa (RSE) je otkrio da je betonska platforma podignuta i da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane S-400 raspoređeni na terenu sedišta fondacije "Inopraktika", projekta vrednog 1,7 milijardi dolara koji finansira vlada, a na čijem je čelu Putinova najmlađa ćerka, Katerina Tihonova.

Smešten na uzvišenju u centru grada, manje od 10 kilometara od Kremlja i oko 300 metara od zgrade Moskovskog državnog univerziteta, novi kompleks protivraketne odbrane predstavlja najmanje peti takav objekat u prstenu koji se nastaje unutar ruske prestonice.

Prema satelitskim snimkama gradilišta, njegov oblik i veličina točno odgovaraju onima drugih sličnih vojnih instalacija u Moskvi koje je ranije ovog mjeseca identificirao RFE/RL.

Ruska vojska već gradi sličnu obrambenu infrastrukturu u Moskvi koristeći raketne sustave Pancir-S1 za obranu od napada ukrajinskih dronova.

Međutim, novoizgrađeni kompleksi S-400, dizajnirani za presretanje projektila, čini se da su namijenjeni suprotstavljanju rastućim balističkim sposobnostima Kijeva.

Jedan od najvećih ukrajinskih proizvođača odbrambene opreme, Fire Point, 24. juna je objavio da je razvio dva balistička projektila, prva koja će se proizvoditi u zemlji u nezavisnoj Ukrajini.

Posljednjih mjeseci ukrajinska vojska pojačala je napade dronovima dugog dometa unutar Rusije, ostavljajući zemlju s najgorom nacionalnom nestašicom goriva u posljednjih nekoliko godina.

Najmanje 17 regija uvelo je obvezna ograničenja na prodaju benzina i dizela, dok su deswtine drugih prijavili nestašice ili ograničenja koja su nametnule privatne komoanije za gorivo.

Iako su događaji potaknuli sve veće nestrpljenje među Rusima više od četiri godine nakon početka rata, Kremlj nije pokazao znakove popuštanja u pogledu svojih tvrdokornih zahtjeva za okončanjem rata.

Kao odgovor, 25. juna ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je odobrio 40-dnevnu vojnu operaciju državne sigurnosne službe kako bi "uticao na agresorsku državu kako bi potaknuo okončanje rata".

Odvojeno, izgradnja novog kompleksa protivvazdušne odbrane u Innopraktici označava još jedan znak posebne pažnje koja se posvećuje objektima povezanim s Putinom i njegovom porodicom.

Od početka ruskog protiv Ukrajine 2022. godine, u Valdaju, gradu uz jezero čije je šumovito okruženje Putin favorizovao u odnosu na druge državne rezidencije nakon pokretanja invazije, izgrađeno je više od 25 lokacija protivvazdušne odbrane, uključujući kompleks S-400.

Navodna partnerica ruskog predsjednika, Alina Kabajeva, navodno često posjećuke kompleks s djecom za koju se tvrdi da su njena i Putinova.