Trump kaže da će SAD kontrolisati Ormuski moreuz i naplaćivati 20 odsto takse za isporuku

Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države nameravaju da blokiraju iranske brodove u Ormuskom moreuzu i naplaćuju naknade od brodskog saobraćaja drugih zemalja kao nadoknadu. Izjava je usledila nakon novog talasa američkih i iranskih vazdušnih udara u regionu 12. i 13. jula. U intervjuu za RSE, Tim Dejvis, bivši američki ambasador u Kataru, rekao je da bi takav aranžman bio teško održati na duži rok i da bi bio neodrživ za američke saveznike u regionu Zaliva.