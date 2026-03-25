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Žena koju je Crna Gora zaboravila: Moldavka S.Č.

Žena koju je Crna Gora zaboravila: Moldavka S.Č.
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Žena koju je Crna Gora zaboravila: Moldavka S.Č.

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Istraga, svjedočenja, tri suđenja, jedna presuda i žena kojoj se gubi svaki trag. Kako je Svetlana Čabotarenko, širom Crne Gore poznata kao Moldavka S.Č. žena koja je optužila četvoricu utjecajnih muškaraca za primoravanje na prostituciju na kraju sama završila na optuženičkoj klupi?

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