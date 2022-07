Britanski olimpijac Mo Farah kao dijete bio žrtva trgovine ljudima

Višestruki olimpijski i svjetski prvak Mo Farah doveden je u Britaniju iz Džibutija u dobi od devet godina i bio je prisiljen obavljati kućanske poslove i brinuti se o djeci u zamjenu za hranu, rekao je trkač za BBC.

Tridesetdevetgodišnji Britanac, koji je rođen u Somaliji, dodao je da je njegovo ime promijenjeno u Mohamed Farah s Hussein Abdi Kahin u lažnim putnim ispravama koje je žena koristila da ga dovede u Britaniju.

Farah je rekao da je njega i njegovog blizanca Hassana majka iz Somalije poslala da žive kod ujaka u susjednom Džibutiju radi njihove vlastite sigurnosti. Farah je rekao da se sjeća kako je neka žena nekoliko puta dolazila u kuću kako bi ga promatrala. Rečeno mu je da će ga odvesti u Europu kod rodbine.

Nakon što je stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo, žena ga je odvela u svoj dom u Hounslowu, zapadnom Londonu, i poderala papir s kontakt podacima njegove rodbine.

Njezina mu obitelj nije dopuštala da ide u školu do 12. godine.

"Godinama sam to samo potiskivao, ali možete to blokirati toliko dugo", rekao je u BBC-jevom dokumentarcu koji će biti emitiran ove sedmice.

"Često bih se samo zaključao u kupaonicu i plakao. Jedina stvar koju sam mogao učiniti da pobjegnem iz ove situacije bila je izaći i pobjeći."

Njegov nastavnik tjelesnog Alan Watkinson kontaktirao je socijalnu službu i pomogao mu pronaći udomiteljsku obitelj u somalijskoj zajednici nakon što mu je Farah ispričao kroz što prolazi.

"Osjećao sam se kao da mi je mnogo stvari skinuto s ramena, i osjećao sam se kao ja. Tada je Mo izašao - pravi Mo", rekao je Farah.

"Nisam imao pojma da ima toliko ljudi koji prolaze kroz istu stvar kao i ja. To samo pokazuje koliko sam bio sretan. Ono što me stvarno spasilo, ono što me učinilo drugačijim je to što sam mogao trčati."

U maju 2022. je rekao da bi njegova karijera na elitnoj stazi mogla biti gotova nakon što je završio kao drugoplasirani u londonskoj utrci na 10.000 metara i isključio mogućnost sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu ovog mjeseca.

Farah, koji je na Olimpijskim igrama 2012. i 2016. završio na drugom mjestu na 5.000 i 10.000 metara, ipak će trčati maraton prvi put nakon 2019. jer sudjeluje na Londonskom maratonu u oktobru.

Farah je rekao da su ga njegova djeca motivirala da bude iskren o svojoj prošlosti.

"Obitelj mi znači sve i, znate, kao roditelj, uvijek učite svoju djecu da budu iskreni, ali osjećam se kao da sam oduvijek imao tu privatnu stvar u kojoj nikad nisam mogao biti ja i ispričati što se stvarno dogodilo", rekao je.

"Čuvam to tako dugo, bilo je teško jer se ne želiš suočiti s tim i moja djeca često postavljaju pitanja: 'Tata, kako to?' A ti uvijek imaš odgovor za sve, ali nemaš odgovor na to."

Farahova supruga Tania rekla je da je u godini koja je prethodila njihovom vjenčanju 2010. shvatila da "nedostaje mnogo dijelova njegovoj priči", ali ga je na kraju "izmorila ispitivanjem" i on je rekao istinu.

U dokumentarcu Farah priznaje da je zabrinut za svoj imigracijski status.

Međutim, Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je u ponedjeljak navečer da on neće snositi nikakve posljedice.

"Neće se poduzeti nikakve mjere protiv Sir Moa i pogrešno je sugerirati drugačije", rekao je glasnogovornik.

Dokumentarac završava tako što Farah razgovara s pravim Mohamedom Farahom, čiji je identitet uzeo prilikom ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo, prije nego što je dodao da će Farah nastaviti koristiti ime koje je dobio pri ulasku u UK.