Američki šampion, borac za mališane u Rusiji?

Pripremio: Ruski servis Radija Slobodna Evropa (Priredila: Mila Đurđević)

Šampion mešovitih borilačkih veština (MMA), rođen u američkoj saveznoj državi Minesoti Džef Monson poslednjih godina imao je živopisnu karijeru u Rusiji.

Godine 2015, prijavio se za rusko državljanstvo, govoreći da se "po duhu oseća kao Rus". Godinu dana kasnije, 2016. godine počeo je vodi emisiju "Monson TV" koja se emituje na ruskoj državnoj televiziji "Russia Today".

Ovaj video objavljen 2017. godine u kome Monson nastupa sa članovima ruskog benda "The Allen Dulles Band" govori sam za sebe.

Monson je 2018. godine dobio ruski pasoš. Iste godine izabran je za člana gradskog veća u predgrađu Moskve, u Krasnogorsku. Monson se navodno kandidovao ispred partije desnog centra, vladajuće političke stranke "Jedinstvena Rusija", uprkos tome što se sam izjašnjavao kao hrišćanski anarho-komunista sa vezama u Komunističkoj partiji Ruske Federacije.

U skladu sa važećim zakonima u Rusiji, kada je izabran za javnu funkciju u Rusiji, Monson je morao da se odrekne američkog državljanstva.

Njegov govor na "iskvarenom" ruskom jeziku, kada se zaklinjao prilikom preuzimanja dužnosti člana gradskog veća u Krasnogorsku, bio je predmet podsmeha na društvenim mrežama.

Tako, kada su meštani okruga Putilkovo u Krasnogorsku želeli da skrenu Monsonovu pažnju na svoj zahtev da se u okrugu izgradi rekreativno-sportski centar za decu, rešili su da bi najbolje bilo da mu se sama deca obrate na engleskom u posebnom videu.

Uz fonetičke poteškoće, u svom dečijem maniru, deca su skrenula pažnju na to da u njihovom kraju ne postoje kulturni centar niti sportski teren.

Jedno od dece je reklo: "Mi želimo sportski centar, u kome možemo da plešemo, da boksujemo i u kome bismo imali bazen".

U maju 2018. godine, deca iz Putilkova pripremila su sličan video – na izvanrednom ruskom jeziku – kao apel predsedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu za njegov tradicionalni godišnji program "Direktna linija" u kome se javljaju građani i postavljaju pitanja. Video, međutim, nije prikazan u programu, a deca nisu dobila nikakav odgovor.

Do sada, nije bilo odgovora ni od Monsona. Portparolka člana gradskog veća, koja se predstavila samo kao Jevgenija, rekla je za Radio Slobodna Evropa da Monson nije u zemlji do 30. oktobra, ali da po povratku sa puta o situaciji u Putilkovu planira da razgovara sa svojim kolegama – drugim članovima gradskog veća. Ona je takođe navela da je Monson u više navrata izrazio podršku da se deca bave atletikom u Rusiji.

Četrdesetsedmogodišnji Monson je obučeni psiholog, koji je borilačkim veštinama počeo da se bavi 1997. godine i od tada je u ringu ostvario 61 pobedu, doživeo 26 poraza, dok je jedan meč završen nerešeno.

Iako je Monsonu ruski pasoš uručio lično Putin, njih dvojica imaju istoriju. U Moskvi 2011. godine, Putin, tada premijer Rusije, u želji da čestita ruskom MMA borcu Fjodoru Emelianenku pobedu nad Monsonom ušao je u ring i gde je glasno izviždan. Monson je tokom tog meča zadobio prelom noge.

U kontroverznom intervjuu za britanski list Tajms (The Times) u septembru, Monson je izjavio: "Putin je basnoslovno bogat u odnosu na to koliko bi trebalo da zarađuje kao predsednik Rusije. Kako je došao do tog bogatstva? Možda je umešan u neke...".

"Zaista mrzim kada me ljudi opisuju kao 'korisnog idiota' ", izjavio je Monson u intervjuu za Tajms. "Ja sam pametan momak. Znam tačno šta se dešava. Naravno da me Kremlj koristi ili pokušava da me iskoristi. Ali ni ja se uzdržavam. Govorim šta mislim, uprkos mogućim posledicama."

Nekoliko dana nakon što je intervju objavljen, Monson je tvrdio da su njegove reči o Putinu "izvučene iz konteksta".