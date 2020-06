Ministarstvo pravde traži od suda da spriječi objavljivanje Boltonove knjige

U momentu kada su tri dijela knjige objavljena u novinama, američko Ministarstvo pravde podnijelo je hitnan prijedlog američkom saveznom sudu da blokira izdavanje knjige bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona.

Hitno podnošenje prijave kasno uvečer (17. juna) drugi je pokušaj administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa u samo dva dana da blokira memoare na temelju toga da sadrže povjerljive informacije i da bi njihovo izdavanje moglo naštetiti nacionalnoj sigurnosti.

U prijavi Ministarstva pravde navodi se da je Bolton "jednostrano odlučio napustiti postupak provjere sadržaja prije objavljivanja, na šta je ranije pristao, i umjesto toga planira da podijeli povjerljive podatke onako kako on smatra prikladnim, samo kako bi zaradio na osnovu svoje knjige".

Prijedlog o spriječavanju objavljivanja knjige podnesen je saveznom sudu u Washingtonu, a u njemu se traži saslušanje 19. juna.

Detalji objavljenih poglavlja

Objavljivanje knjige "The Room Where It Happened: A White House Memoir” planirano je za 23. juni.

No, poglavlja koja uključuju eksplozivne dijelove o 17 mjeseci Boltonove službe na poziciji savjetnika za nacionalnu sigurnost u administraciji Donalda Trumpa, objavljena su 17. juna u Washington Postu, New York Timesu i Wall Street Journalu.

Među njima nalazi se tvrdnja da je Trump tražio od kineskog predsjednika Xi Jinpinga pomoć kako bi ponovo bio izabran na izborima, te da je Trump usmeno podržao izgradnju kampova za kineske Ujgure.

Bolton je napisao da su se Trumpovo traženje pomoći od kineskog predsjednika, kao i komentari o Ujgurima, dogodili tokom G20 večere u Japanu u junu 2019. godine.

Osvrćući se na odnos američkog predsjednika i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, Bolton je rekao 17. juna da, dok se Trump predstavlja kao vješt pregovarač, Putin vidi da "se ne suočava sa ozbiljnim protivnikom, te da radi na njemu.

"Mislim da on nije zabrinut za Donalda Trumpa. Mislim da Putin misli da ga može vrtiti oko malog prsta...Mislim da je Putin pametan, jak. Izuzetno dobro odigra lošu ruku. I mislim da, mislim da on to vidi - da se ovdje ne suočava sa ozbiljnim protivnikom", rekao je Bolton u intervju za američku televiziju ABC.

Trump je reagovao nazvavši Boltona "lažljivcem" u intervju za Wall Street Journal. U drugom inervjuu Trump je rekao za Fox News da je Bolton prekršio zakon, uključivanjem visoko povjerljivog materijala u knjigu.

Američki trgovinski predstavnik Robert Lightizer rekao je da je prisustvovao sastanku Trumpa i Xi-ja na G20, ali da nikada nije čuo kako Trump moli kineskog predsjednika da kupi više poljoprivrednih proizvoda kako bi osigurao svoju pobjedu na izborima.

"Apsolutno nije tačno. Nikada se nije dogodilo. Bio sam tamo. Ne sjećam se da se to ikada dogodilo. Ne vjerujem da je to istina. Ne vjerujem da se to dogodilo", rekao je Lighthinzer na saslušanju u Senatu.

On je također rekao da su kineski dužnosnici više puta potvrdili svoju namjeru da kupe više američke robe u sklopu prve faze trgovinskog sporazuma potpisanog u januaru.

Komentar o Ujgurima, Trump je rekao u prisustvu samo prevodioca, piše Bolton.

"Xi je objasnio Trumpu zašto on u osnovi gradi koncentracijske logore u Xinjiangu. Prema našem tumaču, Trump je rekao da Xi treba nastaviti sa gradnjom kampova, za koje je mislio da je upravo ispravna stvar za uraditi."

Bolton je rekao da su Trumpovi komentari upućeni Xi-ju na G20 sastanku među bezbrojnim razgovorima koje je smatrao zabrinjavajućim, dodavši da je Kongres trebao proširiti opseg svoje istrage na ove i druge incidente.

Istraga koja je završila Trumpovim oslobađanjem prošle godine pokrenuta je zbog optužbi da je Trump pokušavao dobiti pomoć od Ukrajine pri istraživanju njegovog političkog rivala, demokratskog predsjedničkog kandidata Joa Bidena.

Dijelovi knjige Johna Boltona objavljeni su u momentu kada se američki državni sekretar Mike Pompeo susreo sa kineskim zvaničnikom na Havajima kako bi razgovarali o brojnim pitanjima od trgovine pa do pandemije.

Pompeov sastanak sa višim diplomatom kineske Komunističke stranke Yang Jiechijem je prvi poznat kontat sa Yangom od kada su početkom aprila razgovarali telefonom o korona virusu. Ovaj razgovor došao je u momentu kada su brojna sporna pitanja, uključujući kinesko postupanjem sa širenjem korona virusa, narušila odnose između dva strateška rivala i dvije najveće ekonomije u svijetu.

Kineski državni mediji saopštili su kako su se Kina i Sjedinjene Države složile da poduzmu mjere za provedbu koncenzusa kojeg su postigli njihovi lideri, te da će nastaviti angažman i komunikaciju.

Trump javno nastoji zauzeti oštar stav prema Pekingu, što je glavna tačka njegove vanjske politike u kampanji za ponovni izbor.

Ranije, 17. juna Trump je potpisao zakonodavstvo kojim se sankcionišu kineski dužnosnici koji su bili uključeni u pritvor gotovo milion muslimana Ujgura i drugih manjina u zapadnoj provinciji Xinjiang u koncentracionim logorima napravljenim pod krinkom borbe protiv ekstremizma.