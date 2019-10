Migranti konačno dobili ambulantu, u 'Vučjaku' i dalje loše

Nakon pola godine od formiranja ad hoc kampa "Vučjak" nadomak Bihaća migranti i izbjeglice koji su smješteni na tom mjestu konačno će imati stalnu ljekarsku pomoć i adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Sve to zahvaljujući Vladi Katalonije koja je obezbijedila 25.000 eura za početak rada ambulante bihaćkog Doma zdravlja u naselju Zavalje, u blizini kampa Vučjak.

"Znači, oni će ovdje imati sveobuhvatnu njegu. Imamo ljekara -nosioca tima i oni će dolaziti po rasporedu. Imamo dva medicinara koji će ovdje vršiti svu moguću terapiju koja pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i vršiti dalje upute prema kantonalnoj bolnici ako to bude potrebno", kaže Emina Mujčinović, glavna medicinska sestra Doma zdravlja Bihać.

Crveni križ (CK) grada Bihaća nastavit će i dalje biti podrška izbjeglicama i migrantima i ovom segmentu, jer će preuzeti prevoz iz kampa "Vučjak" do mjesne ambulante, odnosno do kantonalne bolnice u težim slučajevima.

"Mi smo tu da se uključimo i da zaobiđemo sve one probleme koje smo do sada imali u samom kampu, gdje do sada nije bila omogućena kompletna zdravstvena usluga svim migrantima, što nam je stvaralo dodatne probleme", kaže Selam Midžić, sekretar CK grada Bihaća, koji od formiranja kampa vodi brigu o potrebama migranata i izbjeglica.

Upozorenje iz UN-a

Problema u kampu Vučjak je mnogo. Na to je tokom boravka proteklih dana u Bosni i Hercegovini upozorio i specijalni izvjestitelj Ujedinjenih naroda (UN) za ljudska prava migranata Felipe Gonzalez Morales. On je rekao, nakon što je posjetio i privremene prihvatne centre u Unsko-sanskom kantonu (USK), koji funkcionišu uz pomoć međunarodnih organizacija, ali i kamp Vučjak koji su formirale lokalne vlasti, da je "ova lokacija apsolutno neprimjerena i neprikladna za smještaj ljudi".

"Bliži se zima i ja ponavljam svoj poziv za pravovremenim rješenjem za one koji nemaju prikladan smještaj", dodao je on.

Ujedinjeni narodi pozvali su u utorak vlasti Bosne i Hercegovine da prestanu sa prisiljavanjem migranata na smještaj u nesigurnim kampovima, opisujući ih nepodobnim za smještaj ljudi.

Kamp "Vučjak", još ranije su Evropska komisija (EK) i Ujedinjeni narodi (UN) označili kao neprimjerenu i neprikladnu lokaciju za smještaj izbjeglica i migranata, zbog čega i izostaje svaka vrsta pomoći.

U Gradskoj upravi Bihaća podsjećaju da je kamp formiran u uvjetima kada su kapaciteti privremenih prihvatnih centara na području ovog kantona bili popunjeni. Napominju, također, da je u vrijeme formiranja ovog kampa na javnim površinama, ali i ispred već postojećih centara, bez ikakvih uvjeta pod vedrim nebom, boravilo više stotina izbjeglica i migranata.

'Licemjerje države BiH i EU'

"Mi smo na 'Vučjaku' koliko je bilo u našoj mogućnosti, a to radimo i danas, obezbijedili minimum uvjeta za boravak. Od hrane do pitke i vode za higijenske potrebe. Na raspolaganje smo stavili sve resurse naših javnih preduzeća, smatrajući da će nam neko u dogledno vrijeme priskočiti u pomoć. Međutim to se ni danas, nakon pola godine, nije dogodilo", kaže Edin Moranjkić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.

"'Vučjak' kao lokacija", komentariše Moranjkić, "pokazuje svo licemjerje države BiH, pa čak Evropske unije, iz razloga što oni preko svojih agencija finansiraju sve druge privremene prihvatne kampove osim ovog".

"A za nas jedini možda opravdani razlog njihovog neprihvatanja ove lokacije je blizina granice sa EU", navodi Moranjkić.

Dodaje da je Gradska uprava Bihaća ponudila i drugu lokaciju za uspostavu Prihvatnog centra za smještaj izbjeglica i migranata van urbanog područja, no ni ta lokacija nije prihvaćena, što dodatno otežava situaciju u trenutku kada je zima na pragu.

"Mi smo ponudili 'Lipu', koja je trebala zadovoljiti te njihove kriterije, prvenstveno onaj udaljenosti od granice. Stručnjaci su obišli lokaciju i rekli da je ona prihvatljiva sa infrastrukturnog aspekta, odnosno mogućnosti lakog dovođenja vode struje itd, ali da je neprihvatljiva zbog, kako su kazali, udaljenosti policijske stanice, bolnice itd", pojašnjava Moranjkić.

"Međutim", naglašava, "sve i da se ta lokacija sada prihvati mislim da je kasno jer su dva mjeseca do zime i nemoguće je bilo šta u tom periodu uraditi."

"Ponovo smo dovedeni u situaciju, u kojoj smo bili i prošle godine i potrebo je neko hitno rješenje. Mi jednostavno ne znamo šta će se događati dalje i šta će biti sa ljudima koji su na Vučjaku, jer smo ograničenih mogućnosti da se sami nosimo s tim problemom", naglašava Moranjkić.

Najavljeni represivniji zaključci i mjere

Mjesto Lipa je nenaseljeno područje koje je udaljeno od Bihaća oko 20 kilometara prema opštini Bosanski Petrovac.

Ministar unutrašnjih poslova USK Nermin Kljaić podsjeća da i lokacija Medeno polje, koju je Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom USK ponudila za uspostavu prihvatnog centra, nije prihvaćena.

Istovremeno, kako kaže, država nije ništa uradila ni po pitanju otvaranja drugih centara i rasterećenja ovog kantona, iako je to bio jedan od zaključaka sastanka delegacije BiH i predstavnika ovog kantona sa članovima Evropske komisije u Briselu prije više od dva mjeseca.

"Svjestan sam, a i Operativna grupa je, da ćemo mi u Unsko-sanskom kantonu i dalje sami nositi teret migrantske krize, jer te dvije lokacije koje su trebale biti van ovog kantona nisu ponuđene, a mi imamo i dalje sve veći priliv migranata u ovaj dio zemlje. Mislim da ćemo morati i na Operativnoj grupi donijeti i neke represivnije zaključke i mjere", ističe Kljaić.

Dodaje da u Unsko-sanski kanton, što željezničkim što drumskim saobraćajem, svakodnevno stigne od 100 do 150 novih migranta.

Stav kantonalnih i lokalnih vlasti u USK ostaje isti da se ne vrši prijem novih migranata u privremenim prihvatnim centrima "BIRA", koji se nalazi u Bihaću i "Miral" u Velikoj Kladuši, te da se ide u pravcu njihovog zatvaranja.

Ponovo apeluju na nadležne državne organe, ali i Evropsku komisiju, da se pod hitno uključe u rješavanje migrantske krize u USK , pa i rješavanje privremenog kampa "Vučjak" u kojem boravi između 600-800 izbjeglica i migranata.